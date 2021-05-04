

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 6 مايو أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 6 مايو

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الخميس 6 مايو 2021.







وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 777 جنيهًا، وعيار 18 نحو 666 جنيهًا، وعيار 24 نحو 888 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6216 جنيها.

قد يعجبك أيضا...

وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، خلال تعاملات الأسبوع الرابع من أبريل، والثالث من رمضان، مالت إلي الانخفاض مع ختام تعاملات الأسبوع.وتراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثالث من رمضان بقيمة بلغت جنيهان بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، في حين انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 16 جنيها.وارتفعت الأسعار العالمية للذهب بنسبة ضئيلة بلغت 0.04%، وقد تحركت أسعاره بشكل عرضي خلال تعاملات الأسبوع.