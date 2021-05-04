أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 6 مايو

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الخميس 6 مايو 2021.
وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 777 جنيهًا، وعيار 18 نحو 666 جنيهًا، وعيار 24 نحو 888 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6216 جنيها.
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