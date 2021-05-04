أكد اللواء علي أشرف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكوست والبيتي فور بجودة عالية و أسعار تنافسية تقل عن السوق الحر، من خلال 16 معرضا.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، أنه يتم طرح علبة كعك مشكل عادي 2 كيلو بـ150 جنيهًا وعلبة كعك مشكل عادي 3 كيلو بـ225 جنيهًا، علبة كعك مشكل عادي 4 كيلو بـ300 جنيه، علبة كعك مشكل عادي 5 كيلو بـ375 جنيهًا.
علبة كعك مشكل شفاف عادي "معبأ في علبة باغة شفاف" زنه 1.5 كيلو بـ135 جنيهًا.
علبة كعك مشكل شفاف عادي زنه 2 كيلو بـ165 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل شفاف عادي 3 كيلو بـ240 جنيهًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التموين تطرح كعك العيد داخل 16 منفذًا بأسعار تنافسية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق