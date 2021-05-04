

التموين تطرح كعك العيد داخل 16 منفذًا بأسعار تنافسية التموين تطرح كعك العيد داخل 16 منفذًا بأسعار تنافسية

أكد اللواء علي أشرف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكوست والبيتي فور بجودة عالية و أسعار تنافسية تقل عن السوق الحر، من خلال 16 معرضا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، أنه يتم طرح علبة كعك مشكل عادي 2 كيلو بـ150 جنيهًا وعلبة كعك مشكل عادي 3 كيلو بـ225 جنيهًا، علبة كعك مشكل عادي 4 كيلو بـ300 جنيه، علبة كعك مشكل عادي 5 كيلو بـ375 جنيهًا.



علبة كعك مشكل شفاف عادي "معبأ في علبة باغة شفاف" زنه 1.5 كيلو بـ135 جنيهًا.



علبة كعك مشكل شفاف عادي زنه 2 كيلو بـ165 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل شفاف عادي 3 كيلو بـ240 جنيهًا.

يتم طرح علبة كعك مشكل مكسرات زنة 1.5 كيلو جرام بـ165 جنيهًا.وعلبة كعك مشكل شفاف مكسرات "معبأ في علبة باغه شفاف" زنه 2 كيلو جرام بـ220 جنيها.علبة كعك مشكل شفاف مكسرات زنه 3 كيلو بـ325 جنيها.كيلو البسكويت نشادر بسعر 60 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة 65 جنيهًا.طرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات 100 جنيه للكيلو.طرح كيلو بيتى فور عادي 70 جنيها، وبيتى فور لوكس 100 جنيه.طرح غريبة سادة 90 جنيهًا للكيلو وغريبة باللوز 100 جنيه، وبيتى فور عادي 70 جنيهًا.بيتى فور سابلية 95 جنيهًا للكيلو وبيتى فور لوكس 100 جنيه.إقرأ أيضاً|



