أكلات سحور رمضان ..طاجن فول بالخضار والبيض وطعمية سريعة وسلطة بطاطس وباذنجان



طاجن فول بالخضار والبيض طاجن فول بالخضار والبيض

هنتسحر إيه النهارده؟.. تقع السيدات في حيرة شديدة عند التفكير فى اختيار أكلات سحور رمضان تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية وتمنع الشعور بالعطش.



ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: طاجن فول بالخضار والبيض وطعمية سريعة وسلطة بطاطس وباذنجان .

طريقة عمل طاجن فول بالخضار والبيض

عند البحث عن أكلات سحور رمضان مغذية فلابد أن يأتي على بالنا الفول حيث يمنحنا الشعور بالشبع طوال ساعات الصيام، لذا نقدم لكم طريقة عمل طاجن الفول بالخضار والبيض لنجلاء الشرشابى



مقادير طاجن فول بالخضار والبيض

فول مدمس

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