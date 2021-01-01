

سلطة باذنجان مقلي سلطة باذنجان مقلي

يعد الباذنجان من أكثر الأطعمة الشهية المتوفرة في الأسواق بتكلفة بسيطة جدا وفى نفس الوقت يحتوى على قيمة غذائية عالية جدا، ولأن البعض لايحب مذاق الباذنجان التقليدي نقدم لكم وصفات مختلفة لتقديم سلطة الباذنجان .



المقادير :-

1باذنجان مكعبات محمر

3بطاطس مكعبات محمرة

بصلة شرائح

كوب بقدونس مفروم



كوب حمص مسلوق

كوب ونصف كابوتشي مفروم

5عيش لبناني مقطع ومقلي

(التتبيلة)

2كوب زبادي

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