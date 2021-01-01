بالقرفة والبرتقال وجوز الهند.. طريقة عمل بسكويت الزبدة بنكهات مختلفة



طريقة عمل بسكويت الزبدة بنكهات مختلفة طريقة عمل بسكويت الزبدة بنكهات مختلفة

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات و النساء عن وصفات و طرق عمل البسكويت بأسهل الخطوات وأقل المكونات، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بسكوت الزبدة بنكهات مختلفة.







مقادير بسكوت الزبدة بنكهات

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400 جرام زبدة طريةمن ثلاث إلي أربع أكواب سكر بودرةمعلقة صغيرة فانيليا٤ كوب دقيقمعلقةصغيره بيكنج باودررشة ملحالنكهات :بشر برتقالقهوة سريعة الذوبانقرفةجوز هندكاكاو خامطريقة تحضير بسكوت الزبدة بنكهاتتضرب الزبدة مع السكر البودر والفانيليا حتى تنعم تماماً وتتحول لقوام هش كريمي فاتح اللون.يخلط الدقيق مع الملح والبيكينج بودر ويضاف لخليط الزبده.يضرب الخليط حتى تتجمع العجينه وتصبح كتله واحده.يمكن اضافة نكهات مختلفة للعجينة بعد تقسيمهايرش سطح نظيف بالدقيق وتفرد العجينه.تقطع بقطاعات البسكوت وترص القطع في صينية الخبز.يخبز البسكويت في فرن ساخن على درجة حرارة ١٥٠ حتى تحصل الاطراف على لون ذهبي فاتح جداً.يترى البسكويت ليبرد تماماً في صينية الخبز.و يرص فى طبق تقديم و يقدم