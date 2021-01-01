مع قرب حلول عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من الفتيات و السيدات عن أبرز صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معهم، بالأخص هذا العام لأن يأتي العيد مع فصلي الربيع والصيف تفضل البنات والسيدات ارتداء ملابس مبهجة مريحة للعين، ولكن تقع معظمهن في خطأ اختيار القطع المناسبة لحرارة الجو في هذه الفصول، لذلك يجب هنا تحقيق المعادلة الصعبة.
تقول الفاشون بلوجر يسر الخالدي، أن فصلي الربيع والصيف تغلب عليهم موضة معينة من الملابس، والتي يأتي على رأسها الملابس القطنية الذي يجب أن تكون الاختيار الأول لكل بنت وسيدة في هذان الفصلان، والابتعاد عن الملابس المصنوعة من مواد غير طبيعية وذلك لتجنب حرارة الصيف، واختيار الألوان الفاتحة المبهجة والابتعاد عن الألوان الغامقة وخاصة الأسود الذي يعمل على امتصاص أشعة الشمس ومن ثم يتسبب في ارتفاع حرارة الجسم.
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التعليقات على قبل العيد .. الفساتين القصيرة تتصدر موضة صيف 2021
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