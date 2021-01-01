8 حيل تخلصك من الكوليسترول في لمح البصر



حيل تخلصك من الكوليسترول حيل تخلصك من الكوليسترول

أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة.



إذا كنت تريد أن يكون عمرك خاليًا من المشاكل الصحية الرئيسية ، فيجب أن تبدأ في تتبع مستويات الكوليسترول لديك على الفور. لدينا الحل الأمثل لك - اجعل هذه الأطعمة الثمانية جزءًا من نظامك الغذائي ، وسترى فرقًا في لمح البصر.



إليك قائمة بتلك الأطعمة التى تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول وفقا لموقع healthshots.

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1. الشوفان:يحتوي على نوع من الألياف القابلة للذوبان والمعروفة باسم بيتا جلوكان التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.2. الفاصوليا:مليئة بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تقليل الكوليسترول السيئ.3. البامية:وهي قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف القابلة للذوبان وتساعد في السيطرة على مستويات الكوليسترول.4. المكسرات:اللوز والجوز والفول السوداني مفيدة لصحة قلبك ، ولكن فقط عند تناولها بكمية معينة ، كما أوصى به أحد الخبراء. يمكنهم حتى مساعدتك على خفض مستويات LDL والدهون الثلاثية.5. البقوليات:أنواع عديدة من البقوليات تعد غنية بالبروتينات النباتية والألياف القابلة للذوبان وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم .6. الفواكه:التفاح والفراولة والعنب مليئة بالبكتين ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول.7. فول الصويا:حليب التوفو أو الصويا غني بالبروتين والألياف ، ويساعد على إبقاء مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.8. الأسماك الدهنية:يمكن تناول أنواع مختلفة مثل السلمون والسردين والماكريل كبديل للحوم. هذا لأنها تحتوي على الدهون المشبعة المعززة لـ LDL. الأسماك الدهنية غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية.