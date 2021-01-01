ب3 طرق ..اللازانيا أحلى من المحلات على مائدة الإفطار



اللازانيا اللازانيا

اللازانيا من الأطباق التى يقبل الكثيرين على تناولها إليك طريقة إعدادها بطرق مختلفة على مائدة إفطار رمضان لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك لعمل اللازانيا.



مكونات اللازانيا للشيف نجلاء الشرشابى



2 ملعقة صلصة طماطم

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ملح وفلفل1/4 كوب شوربة5 كوب صلصة الباشاميل1/2 كوب جبن موزاريلاكيس مكرونة اللازانياصفار بيضة1/4 كوب زبدة أو زيت ذرة2 بصلة مفرومة ناعما2 فص ثوم مهروس3/4 كيلو لحم مفروم٢ ملعقة بقدونس مفروم1/2 كيلو طماطم معصورةطريقة عمل اللازانيا :تسلق اللازانيا وتصفىفى إناء تذوب الزبدة ويضاف لها البصل والبقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربة إلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئةيحضر صوص البشاميل بمزج صفار البيض مع الجبن المبشور.عصجي اللحم المفرومةلتحضير اللازانيا توضع ملعقة بشاميل في القاع ويتم رص اللازانيا واللحم المفروم ثم البشاميل ثم الجبن المبشور على الوجه وادخليها الفرن لمدة عشر دقائق.اللازانيا للشيف الشربنىالمقادير لتحضير اللازانيا3 فصوص ثوم4 أكواب من جبن البارمازيان وجبن موتزاريلا1 ملعقة فلفل أسودعلبة من مكرونة لازانيارشة من الملحكوب لبن4 ملاعق دقيقبيضتانشرائح صدور دجاجطريقة التحضيراللازانيافى وعاء على النار أسلقى اللازانيا وحضرى الباشميلفي صينية الفرن ضعي طبقة من اللازانيا ثم الجبن البارزمازيان وشرائح صدور الدجاج وغطيها بطبقة أخرى من رقائق اللازانيا.كرري الخطوة السابقة حتّى تنتهي كمية اللازانيا وضعى الجبن على الوجه وأدخلي الصينية في فرنلازانيا الجبنلازانيا الجبن بالمقاديرنصف كوب جبن كريمى2 بيضة50 جم زبدةأوراق للازانيا1/2 ملعقة صغيرة ملحكيفية تجهيز اللازانيا:1. نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.2. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.3. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح4.قومى برص اللازانيا حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن