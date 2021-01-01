ب3 طرق ..اللازانيا أحلى من المحلات على مائدة الإفطار

اللازانيا
اللازانيا من الأطباق التى يقبل الكثيرين على تناولها إليك طريقة إعدادها بطرق مختلفة على مائدة إفطار رمضان لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك لعمل اللازانيا.
مكونات اللازانيا للشيف نجلاء الشرشابى
2 ملعقة صلصة طماطم
ملح وفلفل
1/4 كوب شوربة
5 كوب صلصة الباشاميل
1/2 كوب جبن موزاريلا
كيس مكرونة اللازانيا
صفار بيضة
1/4 كوب زبدة أو زيت ذرة
2 بصلة مفرومة ناعما
2 فص ثوم مهروس
3/4 كيلو لحم مفروم
٢ ملعقة بقدونس مفروم
1/2 كيلو طماطم معصورة
طريقة عمل اللازانيا :
تسلق اللازانيا وتصفى
فى إناء تذوب الزبدة ويضاف لها البصل والبقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربة إلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئة
يحضر صوص البشاميل بمزج صفار البيض مع الجبن المبشور.
عصجي اللحم المفرومة
لتحضير اللازانيا توضع ملعقة بشاميل في القاع ويتم رص اللازانيا واللحم المفروم ثم البشاميل ثم الجبن المبشور على الوجه وادخليها الفرن لمدة عشر دقائق.
اللازانيا للشيف الشربنى
المقادير لتحضير اللازانيا
3 فصوص ثوم
4 أكواب من جبن البارمازيان وجبن موتزاريلا
1 ملعقة فلفل أسود
علبة من مكرونة لازانيا
رشة من الملح
كوب لبن
4 ملاعق دقيق
بيضتان
شرائح صدور دجاج
طريقة التحضير
اللازانيا
فى وعاء على النار أسلقى اللازانيا وحضرى الباشميل
في صينية الفرن ضعي طبقة من اللازانيا ثم الجبن البارزمازيان وشرائح صدور الدجاج وغطيها بطبقة أخرى من رقائق اللازانيا.
كرري الخطوة السابقة حتّى تنتهي كمية اللازانيا وضعى الجبن على الوجه وأدخلي الصينية في فرن
لازانيا الجبن
لازانيا الجبن بالمقادير
نصف كوب جبن كريمى
2 بيضة
50 جم زبدة
أوراق للازانيا
1/2 ملعقة صغيرة ملح
كيفية تجهيز اللازانيا:
1. نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.
2. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.
3. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح
4.قومى برص اللازانيا حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن
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