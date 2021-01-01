تخلصي من الإمساك بهذه التمارين الفعالة



تخلصي من الإمساك تخلصي من الإمساك

التدريبات والتمارين مفيدة للجسم للحفاظ على لياقته البدنية، وتساعد التمارين أيضًا في التغلب على العديد من المشكلات الصحية، والإمساك مشكلة عادية جدًا وتحتاج إلى أخذها على محمل الجد.



ممارسة والإمساك

يحدث الإمساك عندما تصبح حركة الأمعاء أقل تواتراً ويصعب إخراج البراز، لأسباب عديدة منها: الإجهاد، والنظام الغذائي، والأدوية، وعدم التوازن الهرموني، وعدم التبرز عند الحاجة، وعدم ممارسة الرياضة والحالة الطبية مثل القولون العصبي.





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هناك عدة طرق تمنع الإنسان من الإصابة بالإمساك مثل تناول الأطعمة الليفية وشرب المزيد من الماء، لكن هذه الظروف داعمة لفترة زمنية أطول ولا يمكنها تقديم مساعدة فورية.كيف تساعد التمارين في تخفيف الإمساك؟تحفز التمارين الجهاز الهضمي لأنها تساعد على حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي بشكل أكثر فعالية.وتعمل الرياضة على إرخاء العضلات وتسمح لحركة الطعام بأن تمر بشكل أسرع من المعتاد، فهي لا تخفف من الإمساك فحسب، بل تعالج الإمساك المزمن.تمارين متبعة للإمساكتمارين القلبتساعد في ضخ الدم، وهي أبسط تمارين لتجنب الإمساك، وتشمل ركوب الدراجات والسباحة والجري وتمارين القلب.يعد ركوب الدراجات والجري من أفضل الخيارات الممكنة لجميع الفئات العمرية.يوجاممارسة اليوجا هي وسيلة لإبعاد الشخص عن الإمساك، ليس من الضروري دائمًا أداء المواقف الصعبة للإمساك أو تقنيات اليوجا.تمنح اليوجا حيوية للجسم وتساعد في حركة البراز داخل الأمعاء بسهولة كبيرة، وتساعد هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من التواء عضلات المعدة.