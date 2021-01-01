موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، سوف تعلن في المدارس بعد اعتمادها رسميا من الادارة التعليمية.



أما عن نتيجة باقي صفوف النقل ، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتولى السادة مديري المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب واعلان نتائجهم .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

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وقالت وزارة التربية والتعليم : في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.التعليم : الطلاب اتموا قدرا مناسبا من التقييم ليصعدوا للصف الاعلىوقد أعربت وزارة التربية والتعليم عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تطمئن أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لاتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والسادة المعلمين والإداريين والله الموفق والمستعان.وعلى جانب آخر .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي على قناة مدرستنا التعليمية ولم يتم وقفها مثلما تم وقفها في المدارس لطلاب صفوف النقل.وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن قناة مدرستنا التعليمية ، مستمرة في عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) للفصل الدراسي الثاني ، للأسبوع التاسع والعشرين للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.وأعلنت وزارة التربية والتعليم جداول عرض الحصص المقرر بثها ابتداء من اليوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 حتى السبت 8 مايو 2021.