تربية طفولة القاهرة تلزم الطالبات بالتوجه إلى الشئون الطلابية لهذا السبب



كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة

أعلنت إدارة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، أنه يجب على الطالبات اللاتي لم يتم استخراج حساب لهم على المنصة الإلكترونية حتى الآن، التأكد من عدم وجود أكثر من كود لهن، لأن ذلك يمنع إنشاء حساب لهن على المنصة.







ووجهت إدارة الكلية، طالبات البكالوريوس بالتوجه إلى شئون طالبات لحذف التكرار، وطالبات الدراسات العليا بالتوجه إلى مكتب الدراسات العليا.

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على جانب آخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول إدارات أمانة الجامعة الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، على التجديد السنوي لشهادة «الآيزو 9001: 2015» في مجال إدارة نظام الجودة على مستوى الجامعات المصرية عقب استيفائها لجميع معايير الشهادة الدولية.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إن حصول الجامعة على شهادة «الآيزو 9001: 2015» يؤكد نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الجامعة منذ أربع سنوات نحو التحول إلى جامعة من الجيل الثالث؛ والتي تركز على رقمنة الخدمات والعمليات الإدارية والاهتمام المستمر بتنمية العنصر البشري، مشيرا إلى أن الجامعة ترتكز على منهجية التفكير العلمي القادر على التنبؤ بالمشكلات وإيجاد حلول جذرية لها، وهو ما يساهم في توفير الوقت وزيادة الإنتاجية، كما أنه يساهم في توفير بيئة عمل مناسبة تشجع على الإبداع والابتكار، وتطوير وتبسيط إجراءات العمل.وأكد رئيس جامعة القاهرة امتلاك الجامعة كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخلين الذي يزيد على 60 عضوا طبقاً للمواصفة القياسية «الآيزو 9001: 2015»؛ تقوم بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بهذه المواصفة بجميع إدارات الجامعة، كما أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالتدريب المستمر لهم على مدار العام من خلال خبراء شركات الجودة العالمية المعتمدة.وأضاف أن فريقا من المؤسسة المانحة لشهادة «الآيزو 9001: 2015» أجرى عمليات المراجعة الخارجية لقطاعات الجامعة وهي: «قطاع رئيس الجامعة، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع أمين عام الجامعة»، والذي أوصي بمنح الجامعة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم الشهادة الدولية «الآيزو 9001: 2015».ووجهت الجهة المانحة في مصر الشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة؛ للمجهودات التي تبذل لتطوير الجامعة؛ وأشاد بالمشروع الخاص بتطوير قطاع المدن الجامعية لتحويلها إلى مدن جامعية ذكية، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها الجامعة في التصنيفات الدولية المعتمدة، كما أثنى على الإنجازات التي حققتها الجامعة نحو التحول الرقمي على المستوى الإداري من خلال رقمنة التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات إلكترونيًا.