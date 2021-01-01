تربية طفولة القاهرة تلزم الطالبات بالتوجه إلى الشئون الطلابية لهذا السبب

كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة
أعلنت إدارة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، أنه يجب على الطالبات اللاتي لم يتم استخراج حساب لهم على المنصة الإلكترونية حتى الآن، التأكد من عدم وجود أكثر من كود لهن، لأن ذلك يمنع إنشاء حساب لهن على المنصة.
ووجهت إدارة الكلية، طالبات البكالوريوس بالتوجه إلى شئون طالبات لحذف التكرار، وطالبات الدراسات العليا بالتوجه إلى مكتب الدراسات العليا.
على جانب آخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول إدارات أمانة الجامعة الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، على التجديد السنوي لشهادة «الآيزو 9001: 2015» في مجال إدارة نظام الجودة على مستوى الجامعات المصرية عقب استيفائها لجميع معايير الشهادة الدولية.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إن حصول الجامعة على شهادة «الآيزو 9001: 2015» يؤكد نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الجامعة منذ أربع سنوات نحو التحول إلى جامعة من الجيل الثالث؛ والتي تركز على رقمنة الخدمات والعمليات الإدارية والاهتمام المستمر بتنمية العنصر البشري، مشيرا إلى أن الجامعة ترتكز على منهجية التفكير العلمي القادر على التنبؤ بالمشكلات وإيجاد حلول جذرية لها، وهو ما يساهم في توفير الوقت وزيادة الإنتاجية، كما أنه يساهم في توفير بيئة عمل مناسبة تشجع على الإبداع والابتكار، وتطوير وتبسيط إجراءات العمل.
وأكد رئيس جامعة القاهرة امتلاك الجامعة كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخلين الذي يزيد على 60 عضوا طبقاً للمواصفة القياسية «الآيزو 9001: 2015»؛ تقوم بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بهذه المواصفة بجميع إدارات الجامعة، كما أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالتدريب المستمر لهم على مدار العام من خلال خبراء شركات الجودة العالمية المعتمدة.
وأضاف أن فريقا من المؤسسة المانحة لشهادة «الآيزو 9001: 2015» أجرى عمليات المراجعة الخارجية لقطاعات الجامعة وهي: «قطاع رئيس الجامعة، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع أمين عام الجامعة»، والذي أوصي بمنح الجامعة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم الشهادة الدولية «الآيزو 9001: 2015».
ووجهت الجهة المانحة في مصر الشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة؛ للمجهودات التي تبذل لتطوير الجامعة؛ وأشاد بالمشروع الخاص بتطوير قطاع المدن الجامعية لتحويلها إلى مدن جامعية ذكية، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها الجامعة في التصنيفات الدولية المعتمدة، كما أثنى على الإنجازات التي حققتها الجامعة نحو التحول الرقمي على المستوى الإداري من خلال رقمنة التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات إلكترونيًا.
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