خدمة اجتماعية حلوان: تم حجب نتائج هؤلاء الطلاب وهذا شرط معرفتها.. تفاصيل



كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان أنه يجب على الطلاب سداد المصروفات الدراسية حتى يتمكنوا من الاطلاع على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021.







يأتي هذا في وقت تتابع فيه الكلية فعاليات الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم الهجين، والذى يعنى نسبة 40% حضور للجامعة و60% لنظام الأون لأين لجميع الفرق والأقسام تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

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وقال مسئول شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية إنه تم إعلان نتيجة الفرقة الثانية بشعبتيها الانتظام والانتساب، وتم حجب نتيجة الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات.ونوه إلى أنه يجب على الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات إلكترونيا التوجه إلى مسئول الفرقة وإظهار إيصال الدفع حتى يتمكن من معرفة نتيجته.وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب في الجامعة، مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض أثناء تقديم إيصال الدفع حتى يتمكن من معرفة نتيجته.جامعة حلوان تفعل عدة طرق لدفع المصروفات إلكترونياوكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم.وفعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسي لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية.وفي ظل أزمة فيروس كورونا، ولضرورة سداد مصروفات العام الدراسي للطلاب، نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا.١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع الإلكتروني الخاص بكل منهم.٢- يمكن التوجه لأحد البنوك وإيداع المصروفات وتحويلها إلكترونيا عبر البرنامج الإلكتروني الخاص بالبنك.٣- يمكن السداد عبر فروعي كل من "أمان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty".ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بإيصال السداد الخاص بالمصروفات أو بصورة منه.