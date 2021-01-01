قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن بعض المتأسلمين من السلفية والإخوان يريدون أن يكون الدين في مواجهة الحياة.
وأضاف كريمة خلال لقائه على فضائية " الحدث" أن ختان الذكور مورث من الشريعة اليهودية والإسلامية، معقبًا: "هناك مرويات تتحدث بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام، هو من بدأ بهذا الأمر، ولذلك ختان الذكور واجب".
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التعليقات على أحمد كريمة: سيدنا إبراهيم أول من بدأ بـ ختان الذكور
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