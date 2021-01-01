أحمد كريمة: سيدنا إبراهيم أول من بدأ بـ ختان الذكور

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صورة الخبر: الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن بعض المتأسلمين من السلفية والإخوان يريدون أن يكون الدين في مواجهة الحياة.

وأضاف كريمة خلال لقائه على فضائية " الحدث" أن ختان الذكور مورث من الشريعة اليهودية والإسلامية، معقبًا: "هناك مرويات تتحدث بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام، هو من بدأ بهذا الأمر، ولذلك ختان الذكور واجب".

وتابع "كريمة" أن الإسلام ليس متحجرًا، فإذا جاءت أبحاث تتحدث بأن الختان للذكور ممنوع، فلن يحارب الدين هذا الأمر.

المصدر: elbalad

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