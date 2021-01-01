شاهد.. لا أحب زوجي وأعيش معه من أجل الأبناء فهل هذا حرام؟ الإفتاء تجيب

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا نقول صاحبته: “لا أحب زوجى بسبب معاملته السيئة معى وأعيش معه من أجل الأبناء فهل هذا حرام؟”.







وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: "ليس حراما أن تعيشى مع زوجك وأنت لا تحبينه من أجل أبنائك، فليس من شروط حِل أن تكمل الزوجة حياتها مع زوجها أن تكون تحبه، لأن ليست كل البيوت مبنية على الحب، لكنها عيشة "تقصر العمر".

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ونصح أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"، الزوجة بأن لا تستسلم لهذه المعيشة بينها وبين زوجها، وتبحث عن حلول تصلح ما بينهما.النكد الزوجيفيما نبه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أن النكد الزوجي ينتج عن ثلاثة أمور، أولاها: كثرة الانتقاد، وثانيها: كثرة اللوم، وثالثها: كثرة الشكوى.وقال الدكتور عمرو الورداني، خلال لقائه ببرنامج «من القلب للقلب» المذاع على فضائية «mbc مصر»، إن الثلاثة أمور السابقة هي صفات الإنسان النكدي أيضًا، مشيرًا إلى أن النكد يؤدى إلى الاستهلاك العاطفي للزوج أو الزوجة.وأضاف أمين الفتوى أن المرأة لا تتحمل الانتقاد، بل إنه يؤدي إلى تدميرها نفسيًا، كقيام الزوج بانتقاد أشياء في شكلها أو أسلوبها أو أكلها.وأشار إلى أن أول قيمة يضيفها الرجل للمرأة هي الاحتضان والاحتواء؛ لتشعر الزوجة أن هناك من يوفر لها مقدارا من الأمن ومن يدعمها في الدراسة أو تطوير شخصيتها أو عملها.ولفت أمين الفتوى إلى أن أول ما يطلبه الزوج من زوجته هو التقدير؛ لأنه قيمة إضافية أولية، وعليه الاحتواء والأمان والتقدير لها.ونصح بأن يستخدم الزوجان طرق التعبير عن الحب، واستخدام كلمات التحفيز، أو الأفعال التي تعبر عن الحب، أو الهدايا أو الجلوس وقتا كافيا مع شريك الحياة.وأكد أنه لا بد أن يكون هناك جلسة مطولة يتحدث فيها الزوجان في هذه الأمور، وأن يتكلم كل منهما عن مراده خلال العامين المقبلين على سبيل المثال.دعاء لحل المشاكل بين الزوجين مجرب1- قل يا رب وكررها قل يا الله وكررها مرات عديدة، هذا ما يسمونه الإلحاح، ثم ابدأ بالدعاء: يا ارب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا مغيث، أغثني يا حنان يا منان يا ذا الجود والإكرام.2- اللهم إن كان ما عندي من مشاكل سببها الذنوب فاغفر لي ذنوبي واستر عيوبي وسامحنى واعف عني، اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا.3- يا رحمن السموات والأرض ورحيمهما ارحم عبدك الضعيف فإنه لا يحتمل.4- اللهم إني قد وكلتك جميع أموري اكتب لي الخير فيها وابعد عني كل الشرور.