رفضت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تحديد المكان الذي سيسقط فيه الصاروخ الصيني، الذي خرج عن سيطرة بكين في الساعات الماضية خلال مهمة مرتبطة ببرنامج الفضاء التابع للصين.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن القيادة الاستراتيجية الأميركية تراقب مسار الصاروخ الصيني، وأنه من المبكر تحديد مكان سقوطه، إلا أن من المؤكد أنه سيدخل المدار الجوي الأرض فجر يوم السبت المقبل.
وردا على سؤال عما إذا يدرس البنتاغون إسقاط الصاروخ بصاروخ دفاعي من الأرض، أوضح كيربي أنه يتم الأخذ في الاعتبار خيارات كثيرة، وأن الصورة ستكون أكثر وضوحا في الساعات المقبلة.
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التعليقات على البنتاغون يرصد الصاروخ الصيني ويدرس خيارات "الإسقاط"
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