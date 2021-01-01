تشلسي يسقط ريال مدريد ويواجه مان سيتي في نهائي إسطنبول

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جانب من مباراة تشلسي وريال مدريد

ضرب تشلسي موعدا مع مواطنه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه ريال مدريد 2-صفر، في إياب نصف نهائي الأبطال.

ثنائية أصحاب الأرض حملت توقيع كل من تيمو فيرنر(28) و ماسون مونت (85)

وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في دوري أبطال أوروبا (13)، قد اكتفى بالتعادل 1-1 ذهابا على أرضه.

وبعد هذا الفوز، سيلتقي تشلسي في النهائي المقرر في 29 مايو في إسطنبول، مع مانشستر سيتي، الذي فاز الثلاثاء على باريس سان جرمان بهدفين نظيفين.

المصدر: سكاي نيوز

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