لطلاب تربية عين شمس .. اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

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صورة الخبر: كلية التربية جامعة عين شمس
كلية التربية جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس ، نتيجة أولى ساعات معتمدة ابتدائي واولى ساعات معتمدة علمي بامتحانات الفصل الدراسي الاول ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وأضاف ماجد ، خلال تصريحاته لصدي البلد أن تم رفع جميع المقرارات علي نظام ادارة محتوي التعليم الالكتروني الخاص بالكلية تسهيلا للطالب للحصول علي جميع المقرارات بدون اي معوقات .

وكشف أبو العينين، عن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس ) بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلي أنه تمت إضافة برامج جديدة بالكلية لأول مرة في مصر ويمكن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022 بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لأول مرة في مصر.

وأضاف الدكتور ماجد ، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، شروط القبول للطلاب وهي كالآتي:

1_ ان يكون مستوفيا لشروط الفبول التي تتحددها المجلس الاعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
2_ ان يكون متفرغا للدراسة بالكلية
3_ ان يجتاز الطالب مستوي اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس
4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية للمارسة مهنة التدريس
5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج
6_ تكون الاولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة اولي .

المصدر: elbalad

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