لطلاب تربية عين شمس .. اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول



كلية التربية جامعة عين شمس كلية التربية جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس ، نتيجة أولى ساعات معتمدة ابتدائي واولى ساعات معتمدة علمي بامتحانات الفصل الدراسي الاول ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا .



وأضاف ماجد ، خلال تصريحاته لصدي البلد أن تم رفع جميع المقرارات علي نظام ادارة محتوي التعليم الالكتروني الخاص بالكلية تسهيلا للطالب للحصول علي جميع المقرارات بدون اي معوقات .





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وكشف أبو العينين، عن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس ) بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلي أنه تمت إضافة برامج جديدة بالكلية لأول مرة في مصر ويمكن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022 بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لأول مرة في مصر.وأضاف الدكتور ماجد ، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، شروط القبول للطلاب وهي كالآتي:1_ ان يكون مستوفيا لشروط الفبول التي تتحددها المجلس الاعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات2_ ان يكون متفرغا للدراسة بالكلية3_ ان يجتاز الطالب مستوي اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية للمارسة مهنة التدريس5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج6_ تكون الاولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة اولي .