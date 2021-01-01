لطلاب جامعة القاهرة .. تعرف على مسابقات كلية الهندسة أونلاين



كلية الهندسة جامعة القاهرة كلية الهندسة جامعة القاهرة

دائما ما تسعى كلية الهندسة جامعة القاهرة ، القيام بعمل ورش عمل للطلاب بالإضافة إلى المسابقات الاونلاين التى يقدمها اتحاد الطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وذلك منذ تحول الدراسة اونلاين .



قام اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، بإنشاء مسابقة اونلاين للطلاب الموهوبين فى كافة المجالات مثل الغناء و graphic designer و الأعمال اليدوية و الرسم و digital art ومجال العزف .



كما كشف اتحاد الطلاب عن كيفية تقييم الطلاب وذلك عن طريق الكومنتات على صور الطلاب من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

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txtإصابة طالب عقره كلب أثناء سيره بجوار سور جامعة المنصورةوفى نفس السياق ، تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة القاهرة، مسابقة Online للطلاب في مجال الشعر (الفصحى - العامية)، وذلك في موضوعات “العاشر من رمضان - شهداء الجيش والشرطة - كوفيد 19 - الريف المصري”، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.ونوهت الإدارة إلى أن مجالات المسابقة وموضوعاتها تستهدف تعميق روح الولاء والانتماء للوطن، والتفاعل بوعي مع واقعه وقضاياه المعاصرة لخلق جيل قادر على البناء والإبداع، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققها الدولة بإرادة قيادة وطنية حكيمة، وشعب قادر على العطاء.كما تم تشكيل لجان تحكيم المسابقة من أساتذة الأدب والنقد بالجامعة، وأنه سيتم تطبيق معايير التحكيم على أساس طبيعة التجربة الشعرية ومستوى الصدق الفني، ومستوى الأداء اللغوي والتصويري، والقدرة على نقل التجربة وتمثل الموقف، وإبراز الحدث موضوع القصيدة بشكل فني، والصفاء اللغوي وسلامة الصياغة، وطبيعة الملكة الإبداعية والإبتكار، مؤكدًا استبعاد الأعمال المنقولة والمكررة.كما أعلنت الجامعة أنه على الطلاب الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، إرسال مشاركاتهم بحد أقصى يوم الاثنين 31 مايو 2021 على البريد الإلكتروني لرعاية الشباب youth.cultural.cu.edu.eg@gmail.com .