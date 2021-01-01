انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بهندسة عين شمس وسط إجراءات احترازية مشددة



هندسة عين شمس هندسة عين شمس

انطلقت اليوم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بهندسة عين شمس والتى تستمر خلال الفترة من ٥ مايو حتى ١١ مايو ٢٠٢١ وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، وتحت رعاية الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



وأكد الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى تم وضعها للحفاظ علي سلامة الطلاب خاصة التباعد الاجتماعى ، مشيرا إلي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعه لبدء الامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثانى و التي انطلقت اليوم ٥ مايو وتنتهى ١١ مايو .٢٠٢١





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وأضاف انه تم تكثيف التواجد من الأطقم الطبية تحت دعم من مستشفيات الجامعه لمواجهة أي حالة تستدعي التدخل خلال الامتحانات، وشدد على توفير الكليات لما تحتاجه من أدوات ومطهرات فضلا عن توفير المستلزمات الطبيه لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس واستمرار اعمال الامتحانات دون أى معوقات مشيدا بجهود مستشفيات جامعه عين شمس و الإدارة العامة للشؤون الطبية في هذا الصدد.ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكليه الهندسه لشئون التعليم والطلاب ان الكلية قامت بكافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من تجهيز للقاعات وتوفير كافة وسائل التهوية، وتوفير فريق طبى تحسبا للحالات الطارئة ، مشيرا إلي أن مبنى لجان الامتحانات مراقبة بالكاميرات من خلال غرفة مركزية ترصد كافة اللجان للمتابعة المستمرة.واشار إلي أنه تم تقسيم الامتحانات إلى ٦ فترات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسه وبين كل لجنة والاخرى يتم تعقيم اللجان بالكامل .وجاء ذلك من خلال منظومة متكاملة للحد من حدوث العدوى وحفاظا على سلامة