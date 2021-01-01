قال مصدر في نادي الزمالك، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استقر على عودة ثلاثة من العناصر التي خرجت على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات ليلا كورة أن كارتيرون استقر على عودة محمد أوناجم والذي تمت إعارته إلى الوداد المغربي، بالإضافة إلى الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري.
المصدر ذاته أكد كارتيرون يريد عودة مصطفى فتحي والذي تمت إعارته إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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التعليقات على مصدر ليلا كورة: كارتيرون استقر على عودة 3 معارين
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