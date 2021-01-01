لوباريزيان: صلاح أول المطلوبين في باريس.. و4 أسباب تجعله مطابقًا لرغبة بوتشيتينو



محمد صلاح لاعب ليفربول محمد صلاح لاعب ليفربول

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان يضع محمد صلاح لاعب ليفربول على رأس المطلوب التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، إلى أن باريس يضع صلاح كأولوية للتعاقد إذا رحل كيليان مبابي مهاجم الفريق خلال الصيف القادم، ليكون المصري معوضًا له.



وقالت الصحيفة في تقريرها: "التعاقد مع ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو سيكون معقدًا، رغم أن قيمة صلاح السوقية أعلى منهما إلا أن راتبه سيكون أقل منهما".

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ويتبقى في تعاقد محمد صلاح مع ليفربول موسمين مقبلين، إلا أن الصحيفة الفرنسية تنبأت بإمكانية رحيله إذا لم ينجح الفريق الإنجليزي في التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.وشدد التقرير الفرنسي أن محمد صلاح يعد مطابقًا تمامًا لرغبات ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس، خاصة في ظل تميزه في اللعب بالقدم اليسرى وامتلاكه للسرعة العالية ودقة تنفيذ الهجمات واللعب بين خطوط خصومه.وأوضح التقرير أن صلاح سيكلف باريس مبلغ 80 مليون يورو على الأقل، لكن الخزائن الفرنسية ستستجيب لطلبات ليفربول لتحقيق الحلم الذي لطالما سعت لتحقيقه منذ صفقة شراء النادي عام 2011.وبحسب ما ذكره التقرير: "منذ شراء النادي عام 2011، تسعى قطر للتعاقد مع لاعب عربي ومسلم، حاولوا من قبل ضم سمير نصري وعادل تعرابت، لكن الأمور لم تتم".واختتم: "الآن محمد صلاح أيقونة حقيقية، وأحد أعظم اللاعبين العرب في التاريخ، الآن الإدارة القطرية لباريس وجدت الشخص المثالي لتحقيق حلمه".