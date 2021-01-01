رسمياً.. عودة الجماهير إلى الدورى الإنجليزي فى آخر جولتين

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ، بأنه تم السماح للجماهير العودة الى الملاعب في آخر جولتين بالموسم على أن يكون الحضور لصاحب الأرض فقط ، ورهنت رابطة الدوري الإنجليزي حضور الجماهير بالقرارات المنتظرة من الحكومة يوم الإثنين المقبل لتخفيف لقيود الإغلاق في إنجلترا.



وأضافت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن المشجعين (عدد محدود) سيعودون إلى الملاعب في الجولتين الأخيرتين من الدوري 37 ، 38 من عمر البريميرليج، على ان تلعب الجولة 37 في يومي 18 و 19 من الشهر الحالي والجولة الاخيرة في يوم 23 من الشهر الحالي جميع المباريات بوقت واحدة حيث تبدأ المباريات في الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.



فيما أعلن نادى استون فيلا المحجترف ضمن صفوفه الثنائى المصري أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه عن جاهزيتهم لاستقبال 10,000 مشجع في الفيلا بارك حين يواجه الفريق تشيلسي في الـ 23 من الشهر الحالي.

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وجاء بيان رابطة الدوري الإنجليزي كالتالي:-نؤكد أن آخر جولتين من موسم 2020/21 سيقتصر فيهم الحضور على مشجعي صاحب الملعب، رهنا بتخفيف الحكومة لقيود الإغلاق في المملكة المتحدة، من المتوقع أن يتمكن المشجعون من العودة إلى الملاعب اعتبارًا من 17 مايو بأعداد مخفضة، في انتظار قرار الحكومة النهائي بشأن شروط تخفيف الإغلاق والتي سيتم الإعلان عنها في موعد أقصاه 10 مايو.وأضاف البيان :"تم إعادة جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي لإتاحة فرصة لكل فريق لاستضافة مباراة واحدة على أرضه مع الجماهير قبل نهاية الموسم، ستُلعب مباريات الجولة 37 يومي 18 و19 مايو، على تبدأ مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد يوم الأحد 23 مايو كما هو مخطط لها من قبل.وواصل البيان :"بعد التشاور مع الأندية، تم الاتفاق على أن المباريات لن تكون مفتوحة لمشجعي الفريق الضيف لتعظيم فرصة حضور مشجعي صاحب الملعب.وأتم البيان :"سلامة وأمن الجماهير لهما أهمية قصوى، وتمثل هذه القرارات خطوة رئيسية نحو عودة الجمهور بشكل كامل للملاعب، بما في ذلك جماهير الفريق الضيف، وذلك في بداية موسم 2021/22.