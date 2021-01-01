موسيمانى باق مع الأهلى.. رسميًا هوجو بروس مديرًا فنيًا لمنتخب جنوب إفريقيا



موسيمانى موسيمانى

تاكد بقاء الجنوب أفريقي بيتسو موسيمنى مدربا للأهلى وعدم رحيله عن الفريق الأحمر ، بعدما أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم،اليوم الأربعاء عن تعيين البلجيكي هوجو بروس، مديرًا فنيًا للمنتخب الأول رسميًا، حيث كان هناك ربط الفترة الأخيرة بين مدرب بطل مصر وبين قيادة منتخب بلاده .



وجاء إعلان تعيين بروس، خلال مؤتمر صحفي، عقده الاتحاد الجنوب إفريقي، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد في جوهانسبرج.



وسيخلف هوجو بروس 69 عامًا ، المدرب الوطني موليفي نتسيكي، الذي أقيل من منصبه عقب فشله في قيادة منتخب "بافانا بافانا" نحو التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

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وبالتالى سيبقي المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مستمرا فى قيادة تدريب النادى الأهلي بعدما ارتبط اسمه مؤخرا بالرحيل عن القلعة الحمراء لتدريب الاولاد.وسبق للبلجيكي صاحب الـ 69 سنة أن خاض عددا من التجارب، أبرزها كلوب بروج البلجيكي، الجزيزة الإماراتي، شبيبة القبائل الجزائري، بالإضافة إلى المنتخب الكاميروني.وفاز البلجيكي هوجو بروس الفائز مع الكاميرون بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2017 يقترب جدا من تدريب منتخب جنوب إفريقيا، عكس كل الشائعات التي تحدثت عن تولي البرتغالي كارلوس كيروش المهمة.وكشف مصدر بالنادى الأهلى أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى أبلغ الإدارة الحمراء بقراره النهائى بشأن موقفه من عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا، بعد تلقيه عرضا من مسئولى الاتحاد الجنوب أفريقي لتدريب منتخب الأولاد.وتلقى موسيمانى عدة اتصالات من مسئولين فى بلده من الاتحاد الجنوب أفريقى ووزير الرياضة ببلاده يطالبونه بقبول عرض تدريب منتجب البافانا بافانا، في الفترة القادمة لتصحيح الأوضاع بعد الفشل في الصعود إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.وأكد المصدر أن موسيماني أخطر إدارة الأهلي بأنه مستمر في قيادة الفريق الأحمر واعتذر عن تدريب منتخب بلاده، ويرغب في استكمال مغامرته مع الأهلي، لاسيما بعد النجاحات التي حققها مع المارد الأحمر.