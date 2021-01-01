يرى مصطفى يونس نجم الاهلى الاسبق أن الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الاحمر سرق نجاحات السويسرى رينيه فايلر المدرب الاسبق للأهلى رافضاً البيان الذى أصدره الاهلى للاعتراض على التحكيم،وقال مصطفى يونس فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"قولت هنتظر واقيم موسيمانى بنهاية الدور الاول للدوري واكتشفت أنه سرق نجاح فايلر ، خد شغل الراجل وخطف نجاحاته بعد رحيله فى وسط المسابقات، وأى حد من ولاد الاهلى احسن من موسيمانى بكتير"
ويضيف نجم الاهلى الاسبق :"لازم يكون حكم مصرى للقمة وأؤيد تعيين مدرب مصريين للأهلى والزمالك وكمان منتخب مصر".
وأكمل مصطفى يونس :"طارق حامد يستحق الطرد فى مباراة الزمالك وبيراميدز ومش فى كورة عبد الله السعيد فى اللى قبلها اللى بص فيها لجهاد جريشة وكان ناقص ياخده قلمين".
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التعليقات على مصطفى يونس:موسيمانى سرق نجاح فايلر.. وبيان الأهلى "عيب" يصدر من الخطيب
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