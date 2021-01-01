قبل العيد ..الطريقة الصحيحة لتقليم الأظافر



تقليم الأظافر تقليم الأظافر

لم يتبقى على العيد سوى أيام قليلة وتحتاج أغلب السيدات إلى الذهاب لمراكز التجميل وفى ظل انتشار كورونا يتخوفن بعضهن من العدوى، لذلك كشف موقع هيلثي عن الطريقة الصحيحة لتقليم الأظافر فى المنزل.





تأكد من أن أظافر الشخص نظيفة وجافة، الأظافر المبللة تتشقق أو تنكسر بسهولة



استخدمي مزيل طلاء الأظافر لإزالة آثار طلاء الأظافر



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قومي دائمًا بقص الأظافر بالطول المفضلخددي الشكل الذي تريديه مربعًا أو دائريًا أو أيًا كان .احصلي على ممتص صدمات الأظافر ، يمكن أن يكون إما لوح تلميع أو لوح صنفرة ، وسيكون له قوام جانبي مختلف.باستخدام الجانب الخشن من المخزن المؤقت ، قومي بتلميع الأظافر برفق ، وحرك المخزن المؤقت جنبًا إلى جنب.قومي بإزالة الخشونة من الأظافر أولاً.خذى قطعة قماش قطنية ناعمة لمسح المقتطفاتالآن خذي الملمس الأقل خشونة وكرر الخطوات المذكورة أعلاه بحركة لطيفة.خذي الجزء الأملس من المخزن المؤقت والأظافر المصقولة حتى الوقت الذي تبدو فيه لامعة كما لو تم وضع طبقة شفافة.امسحي الأظافر بقطعة قماش قطنيةالقليل من الأشياء التي يجب الاهتمام بها حول عملية تلميع الأظافرسيؤدي فرك الصور المصغرة إلى زيادة نمو شعر الوجه ، لذلك لا تفركي الإبهاملا تفركي الأظافر أثناء الحمل لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تزيد من تقلصات الرحمتجنبيه خلال الحالات الجراحيةتجنبيه في حالة الالتهابات الجلديةتجنبيه إذا كانت أظافر الشخص هشةتجنبيه إذا كان الشخص يعاني حاليًا أو عانى في الماضي من ارتفاع ضغط الدم ، لأنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدملا تفعلي ذلك وقتًا إضافيًا ، لأنه قد يضر الأظافر.