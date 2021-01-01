للنساء بعد سن الـ 30 .. احذرن هذه الأطعمة



للنساء بعد سن الـ 30 للنساء بعد سن الـ 30

للنساء احذرن هذه الأطعمة بعد سن الثلاثين، حتى إذا كنت لا تشعري بأي شيء مختلف عما كنت عليه في سن المراهقة والعشرينيات ، فإن الجسم يتغير بطرق تجعل من الصعب فقدان الوزن والبقاء بصحة جيدة. لمساعدتك على التقدم في العمر برشاقة في جسمك ، فأنت تريدي التباهي بغض النظر عن عدد السنوات التي مرت ،نقدم لكي الأطعمة التي يجب ألا تمر شفتيك أبدًا بعد الثلاثين.



الزبادي بالنكهات





حتى لو بدأتي في استخدام كريم التجاعيد ، فلا يوجد منتج يغير حقيقة أن بشرتك قد بدأت في التقدم في السن. بعد 30 ، يتباطأ إنتاج الكولاجين ويبدأ الإيلاستين - البروتين الذي يحافظ على تماسك الجلد - في التكسر ، مما يؤدي إلى تكون الخطوط الدقيقة. على الرغم من أنه من المستحيل إيقاف عملية الشيخوخة ، إلا أنه من الممكن الحفاظ على بشرة شابة في وقت لاحق من خلال تقليل السكر ،وهو عنصر غذائي ثبت أنه يسرع من التجاعيد والترهل. هل قللت بالفعل من الحلوى والبسكويت؟ لا تفترض أنك في وضع واضح. تختبئ العديد من مصادر المواد الحلوة في أماكن أقل وضوحًا مثل الخبز والكاتشب والزبادي المنكه. فاكهة دانون على خط الزبادي المنكه السفلي ، على سبيل المثال ، تحتوي على حوالي 24 جرامًا - أو ما يعادل يوم كامل - من السكر في كل حاوية سعة 6 أونصات، اى ١٣ سم.

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تهدئة الرغبة الشديدة في تناول السكر عن طريق تناول وجبة خفيفة من قطعة الفاكهة الحلوة. نحن معجبون بجميع المنتجات ، لكن الموز هو أحد المنتجات المفضلة لدينا. اكتشف لماذا في تقريرنا الحصري ، 21 شيئًا مذهلًا يفعلها الموز بجسمك .الاغذية المعلبةوجدت دراسة حديثة نُشرت في عام 2013 وجود علاقة بين ارتفاع ضغط الدم وشيخوخة الجلد. وبالمقارنة مع نظرائهن الأكبر سنًا ، فإن المشاركات في الدراسة اللائي لديهن تجاعيد أقل كان لديهن ضغط دم منخفض أيضًا. على الرغم من أن العلاقة بين المسألتين لا تزال غير واضحة ، فلا ضرر من تقليل الصوديوم ، وهو معدن معروف برفع ضغط الدم. ألست متأكدًا من كيفية البدء في تقليص حجمها؟ توجه إلى مخزن المؤن الخاص بك وألق نظرة فاحصة على الحساء المستقر على الأرفف. تتطلب الإرشادات الأمريكية أقل من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًا ، لكن العديد من العلب الشائعة تحتوي على 40 بالمائة من كمية الملح الموصى بها يوميًا في حصة واحدة فقط. لكن هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعلك تبتعد عن الأشياء. تحتوي العديد من علب الحساء على مادة BPA ، وهي مادة كيميائية مرتبطة بالسرطان والعقم وزيادة الوزن. اقتراحنا:20 حساء أفضل من أي وقت مضى لحرق الدهون .الفطائر المعجنةالأشخاص الذين يستهلكون ما بين 17 و 21 في المائة من السعرات الحرارية اليومية من السكر المضاف لديهم خطر أعلى بنسبة 38 في المائة للوفاة من أمراض القلب. مقارنة بالأشخاص الذين استهلكوا 8 في المائة أو أقل من سعراتهم الحرارية من السكر المضاف ، وفقًا لنتائج حديثة. للبقاء في أمان ، تخلص من القمامة وابدئي يومك ببعض هذه الأشياءأفضل 50 نوعًا من أطعمة الإفطار لخسارة الوزن - مرتبة بدلاً من ذلك.مشروبات القهوة الخفيفةالكولاالفشار الجاهزصلصة الصويااللحوم المصنعةمشروبات الطاقة