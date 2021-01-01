طريقة عمل الفسيخ .. بالكركم في أسبوع مثل الجاهز



عمل الفسيخ في المنزل عمل الفسيخ في المنزل

عمل الفسيخ في المنزل تعد الطريقة الأفضل ، والاصح لتناول الفسيخ. ولذلك يمكنك ان تتعرفي علي الطرق المختلفة في عمل الفسيخ في المنزل بدلا من شراءه



كما أن عمل الفسيخ في المنزل لن يكلفك كثيرا مقارنه بشرائه من الأسواق





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طريقة عمل الفسيخ بالكركمنقدم لكي اليوم طريقه عمل الفسيخ بالكركم بطريقة مضمونة وغير مكلفةوتحتاج طريقة عمل الفسيخ بالكركم أن تكون سمكة البوري متماسكة وليست مفتتة.كما ان مكونات التي تحتاجيها لطريقة عمل الفسيخ بالكركم لا تحتاج الا للملح وشطة والقليل من الكركمخطوات عمل الفسيخ بالكركمنقوم بتجفيف السمك بطريقة جيدة بالمناديل.نضع السمك في وعاء تصفية على شكل طولي بوضع رأس السمكة الأسفل لتتخلص من كل المياه العالقة به.تركه يجف عدة ساعات لضمان تجففه.نضع في الوعاء كمية من الملح ما تساوي 3 ملاعق كبيرة لكل سمكة وربع ملعقة من الشطة مع الكركم وهي الخطوة الأهم في طريقة عمل الفسيخ بالكركمبعد تصفية السمك من الماء نقوم بحشو السمك بتلك الخلطة بوضعها داخله و خارجه و من الخياشيم.وبعد ذلك نقوم بوضع كل سمكة داخل كيس من الأكياس البلاستيك وإخراج الهواء من الكيس وإغلاقه بشكل جيد بحيث لا يدخل به هواء.ثم نقوم بوضع جميع أكياس السمك داخل كيس كبير ووضعه داخل الغلق أو برطمان محكم الغلق.نرص السمك فى برطمان التخليل ونضع عليه الزيتنغلق البرطمان ونحفظه فى مكان مظلم لمدة أسبوعيننقوم بتنظيف السمك من الرأس و الأشواك و البطن.يقطع السمك بالطريقة المحببة لكل شخص.نقوم بخلط الكمون و الشطة و الثوم مع بعضهم.نقوم بإضافة عصرة من الليمون حسب الرغبة والبهارات و الزيت.ثم نضيف الفلفل الحار و البصل المقطع و القليل من الطحينة و ضربهم مع البعض.ثم نقوم بوضع قطع الفسيخ على الخليط و التقليب جيدًا.نقوم بتحضير طبق التقديم و تزين بالخس ووضع خليط الفسيخ به ثم يقدمطريقة عمل الفسيخ بطريقة صحيةاذا كنت من محبي الفسيخ والاسماك المملحة يجب ان تتعلم طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية .ولذلك فإن طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية تحتاج الي عدة خطوات قبل تطبيق طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية وهي :عند الضغط علي السمكة ترتفع مرة أخري وتكون لها قشرة لامعة.أن تكون قشرتها متماسكة .أن تكون عيناها ذو لمعة.أن يكون لون خياشيمها وردي.أن يكون بطن السمك غير منتفخ.أن تكون رائحتها غير كريهة أو غير محببة.أن تكون السمكة طازجة.كل هذا مواصفات لا بد من توافرها في طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية لضمان جودة الفسيخ ونجاحهطريقة عمل الفسيخ في أسبوعطريقة عمل الفسيخ فى أسبوع يجب أن تكون بخطوات صحيحةالمقادير التي تحتاجيها في طريقة عمل الفسيخ في أسبوعسمك بورى كبير السمكة مش اقل من كيلو الا ربعنصف كيلو ملح خشنمعلقة صغيرة شطةنصف معلقة صغيرة كركمرشة كمونكوب زيتنغسل السمك جيدا ونعلقه يصفى الماء لمده يومنقلب جميع التوابل على الملح ونقلب السمك فيها وتحشي الخياشيم جيدا حتي استلامها بالملحتلف كل سمكة فى كيس ويترك الكيس عليها ويغلق جيدا بعد كل فترة نقوم بفحص السمك بتقليبه دون فتحه.نترك السمك فترة ما بين 8 أيام إلى 10 أيام.نقوم بفتح الأكياس و فحص السمك لمعرفة إذا أصبح جاهزًا.وبذلك يقدم بعد طريقة عمل الفسيخ في أسبوعطريقة عمل الفسيخ الجاهزطريقة عمل الفسيخ الجاهز لا يحتاج لمكونات مكلفة ولكن تحتاج الي خطوات سليمة . وهناك عدة اساسيات لتطبيق طريقة عمل الفسيخ الجاهز وهي:نغسل السمك ونضعه في مصفاه ونصفيه من الماءبعد ذلك نمسك السمكة ونضع ملح في الخياشيم والانف وهذه الخطوة الأهم في طريقة عمل الفسيخ الجاهزثم نحضر علبة كبيرة بلاستيك بغطاء ونضع فيها كيس بلاستيك نرش في الكيس ملح ونضع السمكة بعد وضعنا في خياشيمها وانفها الملح في الكيس المفرود فيه الملح ونضع عليها ملح من فوقها.وهكذا سمكه تلو الأخرى وفي اخر الكمية نضع على سطح السمك ملح ونغلق الكيس جيدا واذا كانت الكمية لا تملأ العلبة نضع فوق الكيس طوبة اذا كان على مقاس العلبة و تقفل العلبة جيدا ويفضل ملح خشنطريقة عمل الفسيخ بدون رائحةيبحث الكثير عن طريقة عمل الفسيخ بدون رائحة وذلك لرائحة النفاذةفبعد معرفة نوع السمك المستخدم في عمل الفسيخ وقبل معرفة طريقة عمل الفسيخ لا بد من معرفة ما المكونات التي نقوم من خلالها في طريقة عمل بدون رائحةشراء سمك البوري بالكمية التي تريدها.شراء الكمية التي ترغبين بها من سمك البوري، ولا بد من التأكد من صحة السمك و توافر الصفات السابقة في السمك وذلك هي اهم الخطوات في طريقة عمل الفسيخ بدون رائحةنقوم بغسل السمك بطريقة جيدة بالماء والليمون وغسل خياشيم السمك جيدًا من الداخل والخارج، لكي تستطيعِ إخراج أي بقايا من الداخل.