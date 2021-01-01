انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة اقتحام وسطو على محل "خياطة" في العاصمة السعودية الرياض.
أثار المقطع الضجة لحدوث الواقعة في وضح النهار، حيث قام لصين باقتحام محل "خياطة" كبير في مدينة الرياض، وسرقة الأموال والملابس.
ظهر اللصان في مقطع الفيديو أثناء السطو على محل الخياطة في الرياض، عندما لم يجدا أحدًا بداخله، وقاما بسرقة مبلغ مالي كبير.
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التعليقات على جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو
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