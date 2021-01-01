جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو



سرقة في محل خياطة بالرياض سرقة في محل خياطة بالرياض

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة اقتحام وسطو على محل "خياطة" في العاصمة السعودية الرياض.



أثار المقطع الضجة لحدوث الواقعة في وضح النهار، حيث قام لصين باقتحام محل "خياطة" كبير في مدينة الرياض، وسرقة الأموال والملابس.



ظهر اللصان في مقطع الفيديو أثناء السطو على محل الخياطة في الرياض، عندما لم يجدا أحدًا بداخله، وقاما بسرقة مبلغ مالي كبير.

قد يعجبك أيضا...

ويبدو أن اللصين ترصدا للمحل لفترة من الوقت، حتى تركه صاحبه، ودخلا بسرعة لتنفيذ عملية السرقة الدنيئة بكل جرئة خلال النهار.استولى اللصان على مبلغ كبير من المال من المكتب المخصص لموظف الاستقبال في محل الخياطة الشهير في الرياض.ولم يكتفيا بذلك، بل جمعوا أكبر كمية من ملابس الزبائن الموجودة داخل محل الخياطة بالإضافة إلى الأموال، ثم حملاها وهربا بسرعة.انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداوله المستخدمون على نطاق واسع، وطالبوا بضرورة معاقبة المجرمين.