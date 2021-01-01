لقاح جديد للأطفال ضد فيروس كورونا.. تعرف على موعد استخدامه



لقاح جديد للأطفال ضد فيروس كورونا لقاح جديد للأطفال ضد فيروس كورونا

تتوقع شركة "فايزر" الحصول على موافقة ‘إدارة الغذاء والدواء استخدام اللقاح ضد فيروس كورونا للأطفال من الفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما، لتكون هذه أول موافقة على إعطاء لقاح مناسب للأطفال.





أفادت الشركة، بأنها قدمت بالفعل جرعة معدلة من اللقاح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، للموافقة عليها في الولايات المتحدة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل" البريطانية.





وقد يتم الموافقة على لقاح فيروس كورونا المناسب للأطفال الأسبوع المقبل، وفي حال الموافقة، يمكن إعطاء اللقاحات الأولى للأطفال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو.

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وأعلنت الشركة أواخر مارس أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء الأميركية توسيع نطاق تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للسماح للشباب بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، مستشهدة بالتجارب السريرية التي أظهرت أن اللقاح يثير "فعالية ممتازة واستجابات قوية للأجسام المضادة" لدى المراهقين من سن 12 إلى 15 عاموقال أوغور شاهين، مؤسس شركة BioNTech الألمانية التي طورت لقاح Pfizer، أنه إن تمت الموافقة على اللقاح ضد فيروس كورونا المخصص للأطفال فسوف يوفر لهم حماية كبيرة.وأضاف البروفيسور شاهين، إلى أن دراسات الاختبار الأميركية أظهرت أن اللقاح كان جيد التحمل لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، ونتج عنه استجابة عالية من الأجسام المضادة، مما يوفر حماية جيدة من فيروس كورونا Covid-19.وأشار شاهين، إلى ان اللقاح أيضا مصرح للبالغين فقط في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فقد تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لمن هم في سن 16 عامًا فما فوق.وكشفت الاختبارات عن تأثيرات لقاح فايزر ضد فيروس كورونا مناسب للأطفال الصغار في للفئة العمرية من 5 إلى 12 عامًا، ومن ستة أشهر إلى أربع سنوات.إلى ذلك تُجري فايزر دراسات على أطفال لتحديد سلامة وفوائد إعطاء لقاحها للصغار. وتخطط لتقديم طلبين جديدين لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ بسبتمبر، مع طلب واحد يغطي الأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات، بينما ينطبق طلب ثان على الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً.كما تنوي الشركة إيداع طلب مستقبلاً بعد نهاية أبحاثها يخص فئة الأطفال من 6 أشهر إلى سنتين "ومن المتوقع أن يكون ذلك في الربع الرابع من السنة الجارية" وفق""أن بي آر".