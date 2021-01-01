قال الدكتور محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن البلاد تشهد حاليا النصف الثانى من فصل الربيع والذى يشمل النصف الثانى من شهر مايو و حتى النصف الأول من شهر يونيو والذى يتميز بارتفاع درجات الحرارة .
وأضاف " شاهين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الموجة التى تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام تشهد طقس شديد الحرارة على جميع ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار وستكون ذروة الارتفاع خلال هذا الأسبوع حيث بدأت منذ أمس الثلاثاء وستستمر حتى اليوم الأربعاء .
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التعليقات على شاهد.. بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
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