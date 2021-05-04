

24 % زيادة في أرباح «ايسترن كومباني» خلال 9 أشهر 24 % زيادة في أرباح «ايسترن كومباني» خلال 9 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية- ايسترن كومباني، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 24 % على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها حققت أرباحاً بلغت 3.88 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة إلى 48.5 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 42.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

قد يعجبك أيضا...

وفي الربع الثالث المنتهي في مارس 2021، حققت الشركة زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 14 % على أساس سنوي ليصل إلى 16 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة صافي إيرادات الربع بنسبة 8 % لتصل إلى 3.98 مليار جنيه.وحققت الشركة صافي ربح قدره 1.35 مليار جنيه في الربع الثالث بزيادة سنوية قدرها 48 %. وحققت الشركة خلال مارس 2021 نحو 649 مليون جنيه إجمالي ربح قبل الضرائب، وصافي ربح قدره 513 مليون جنيه.وقالت الشركة إن ما تشهده معدلات النمو الكبيرة المتسمة بالاستمراية والاستقرار على كافة المستويات الإنتاجية والبيعية والتشغيلية يعكس مفهوم الإدارة الحديثة والإدارة الجيدة للمخاطر، للوصول إلى مستويات قياسية جديدة لم تكن تشهدها نتائج الأعمال.وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 أرباحاً بلغت 2.54 مليار جنيه. وارتفعت إيرادات النشاط خلال النصف الأول إلى 8.16 مليار جنيه، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي. وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 % على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.