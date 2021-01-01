

5 آلاف جنيه زيادة رسمية على أسعار نيسان قشقاي 2021 5 آلاف جنيه زيادة رسمية على أسعار نيسان قشقاي 2021

أعلنت نيسان مصر عن تغيير جديد في سعر سيارتها نيسان قشقاي 2021، حيث ارتفعت أسعار فئات السيارة بقيمة 5000 جنيه وأصبحت كالتالي:



- فئة أولى من 371 ألف و400 جنيه إلى 376 ألف و400 جنيه (زيادة 5000 جنيه).



- فئة ثانية من 407 ألف و400 جنيه إلى 412 ألف و400 جنيه (زيادة 5000 جنيه).

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثالثة من 436 ألف و400 جنيه إلى 441 ألف و400 جنيه (زيادة 5000 جنيه).- فئة رابعة من 445 ألف و400 جنيه إلى 450 ألف و400 جنيه (زيادة 5000 جنيه).وتشترك هذه الفئات الأربعة في حملها لنفس المحرك، وهو محرك مكون من 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1200 سي سي، وقوته 115 حصان وعزمه 165 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT، والذي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- مثبت سرعة.- شاشة باللمس 7 بوصة.- راديو ومشغل أسطوانات.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.فئة ثانية:نفس تجهيزات الفئة السابقة مضاف إليها:- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- كاميرا خلفية.- سنسور أمامي وخلفي.- مصابيح LED أمامية.- نظام لتفعيل المكابح في حالات الطوارئ.- نظام لتحذير السائق من الاصطدامات الأمامية.فئة ثالثة:نفس تجهيزات الفئات السابقة مضاف إليها:- 6 وسائد هوائية.- مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتي.- فتحة سقف بانوراميه.- مقاعد جلدية.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 19 بوصة.- سنسور مطر.فئة رابعة:نفس تجهيزات الفئات السابقة مضاف إليها:- نظام صوتي من شركة Bose يضم 7 سماعات.