شاهد: هوندا العالمية تكشف رسميا عن سيفيك 2022 فئة سيدان

بعد الكشف الجزئي عنها منذ فترة وجيزة على الانترنت، كشفت هوندا العالمية بشكل رسمي كامل عن الجيل الحالي عشر من سيارتها سيفيك الشهيرة، حيث ستقدم الشركة هذا الجيل الجديد خلال فصل الصيف من عام 2021 الحالي كموديل لعام 2022 القادم.
وبعد الكشف عن السيارة تبين أن هوندا أرادت أن تقدم هذا الجيل الجديد من السيارة بشكل بسيط وعصري، سواء من الخارج أو من الداخل، وذلك بتركيزها في مرحلة التصميم على راحة السائق وتمتعه بالقيادة بدلا من التركيز على تصميم وشكل السيارة، وأدى ذلك لخروج السيارة من مصنع الشركة بشكل تقليدي بسيط جدا لا يضم أي أجزاء ملفتة للانتباه.
أما من الداخل فكان تصميم هذا الجيل أيضا بسيط جدا وفي نفس الوقت أنيق، وتضمن شاشة رقمية 10.2 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة، وأخرى 7 بوصة (شاشة 9 بوصة اختيارية) لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة، مع نظام تشغيل متوافق مع أنظمة أبل وأندرويد، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.
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