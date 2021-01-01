شاهد: هوندا العالمية تكشف رسميا عن سيفيك 2022 فئة سيدان

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صورة الخبر: شاهد: هوندا العالمية تكشف رسميا عن سيفيك 2022 فئة سيدان
شاهد: هوندا العالمية تكشف رسميا عن سيفيك 2022 فئة سيدان

بعد الكشف الجزئي عنها منذ فترة وجيزة على الانترنت، كشفت هوندا العالمية بشكل رسمي كامل عن الجيل الحالي عشر من سيارتها سيفيك الشهيرة، حيث ستقدم الشركة هذا الجيل الجديد خلال فصل الصيف من عام 2021 الحالي كموديل لعام 2022 القادم.

وبعد الكشف عن السيارة تبين أن هوندا أرادت أن تقدم هذا الجيل الجديد من السيارة بشكل بسيط وعصري، سواء من الخارج أو من الداخل، وذلك بتركيزها في مرحلة التصميم على راحة السائق وتمتعه بالقيادة بدلا من التركيز على تصميم وشكل السيارة، وأدى ذلك لخروج السيارة من مصنع الشركة بشكل تقليدي بسيط جدا لا يضم أي أجزاء ملفتة للانتباه.

أما من الداخل فكان تصميم هذا الجيل أيضا بسيط جدا وفي نفس الوقت أنيق، وتضمن شاشة رقمية 10.2 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة، وأخرى 7 بوصة (شاشة 9 بوصة اختيارية) لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة، مع نظام تشغيل متوافق مع أنظمة أبل وأندرويد، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.

كذلك تضمنت لوحة القيادة أزرار فعلية للتحكم في نظام التكييف وأيضا للتحكم في صوت الموسيقى، وذلك بدلا من تقديمها لإمكانية التحكم بهذه الأنظمة من خلال الشاشة الرئيسية التي تعمل باللمس مثل أغلب السيارات الحديثة.

وبالنسبة للمحركات فتقدم الشركة فئتين من المحركات المكونة من 4 أسطوانات، الأولى لمحرك 2000 سي سي بقوة 158 حصان و187 نيوتن متر من عزم الدوران، أما الفئة الثانية فتتصل بشاحن توربيني وتبلغ سعة المحرك 1500 سي سي وقوته 180 حصان وعزمه 240 نيوتن متر.

وينتظر أن تعلن هوندا عن أسعار هذا الموديل الجديد في الأسواق العالمية خلال وقت قريب، لكن يتوقع بعض الخبراء أن سعر هذا الموديل سيبدأ من 22 ألف و150 دولار، وهو نفس سعر موديل 2021 الحالي من السيارة.

المصدر: التوكيل

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