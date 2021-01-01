

أسعار فئات شيري تيجو 7 موديل 2021 في مصر.. صور أسعار فئات شيري تيجو 7 موديل 2021 في مصر.. صور

تشارك العلامة التجارية الخاصة بشركة شيري الصينية بالعديد من الطرازات داخل صالات العرض، و تتصدر عائلة تيجو القائمة بالكثير من الارقام و التي تدل على الاطلالة الخاصة بكل نسخة، و من بين هذه الاصدارات تأتي النسخة شيري تيجو 7 عبر فئتين فقط من التجهيزات، و هم BASELINE و HIGHLINE لـ موديلات 2021.



زودت شيري تيجو 7 موديل 2021 بمحرك من 4 اسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن بنتج قوة تعادل 145 حصان، مع 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز DCT سداسي السرعات.



و اعتمدت السيارة على قياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4505 مم، و بعرض 1837 مم، و بارتفاع 1670 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، و مساحة تخزين خلفية تقدر نسبتها نحو 414 لتر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كم.

قد يعجبك أيضا...

و تحتوي شيري تيجو 7 موديل 2021 على فرامل مانعة للانعلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، مع نظام صعود الشواهق المنحدرات DBC و HAC، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، مع منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS.و تتوسط قمرة القيادة لـ شيري تيجو 7 موديل 2021 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة، كما تحتوي على رز ايقاف و تفعيل المحرك، و فتحة سقف للفئة عالية التجهيزات، و مستشعرات ركن و كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، و مثبت سرعة، فيما ترتكز على عجلات رياضية بلغ قياسها 18 بوصة.ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 :الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500سي سي تيربو بسعر 282 ألف جنيه.الفئة الثانية كاملة التجهيزات أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 306 ألف جنيه.