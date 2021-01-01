تشارك العلامة التجارية الخاصة بشركة شيري الصينية بالعديد من الطرازات داخل صالات العرض، و تتصدر عائلة تيجو القائمة بالكثير من الارقام و التي تدل على الاطلالة الخاصة بكل نسخة، و من بين هذه الاصدارات تأتي النسخة شيري تيجو 7 عبر فئتين فقط من التجهيزات، و هم BASELINE و HIGHLINE لـ موديلات 2021.
زودت شيري تيجو 7 موديل 2021 بمحرك من 4 اسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن بنتج قوة تعادل 145 حصان، مع 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز DCT سداسي السرعات.
و اعتمدت السيارة على قياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4505 مم، و بعرض 1837 مم، و بارتفاع 1670 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، و مساحة تخزين خلفية تقدر نسبتها نحو 414 لتر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار فئات شيري تيجو 7 موديل 2021 في مصر.. صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق