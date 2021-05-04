

علماء يحلون لغزا عمره 350 عاما... لماذا تظهر الأجزاء المدببة في الأجسام... فيديو علماء يحلون لغزا عمره 350 عاما... لماذا تظهر الأجزاء المدببة في الأجسام... فيديو

قام الباحثون بحل ما وصف بأنه "القطعة المفقودة من لغز عمره 350 عامًا" حول كيفية نمو أجزاء الجسم المدببة لدى العديد من الحيوانات والتي تتخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة.



وتساءل العلماء لقرون عن أسباب ظهور النتوءات البارزة في الحيوانات مثل القرون والأسنان البارزة والأنياب المدببة لدى العديد من الحيوانات وحتى النباتات، مثل الأشواك وغيرها من النتوءات المدببة.



اكتشف فريق متعدد التخصصات في جامعة "موناش" قاعدة عالمية جديدة للنمو البيولوجي تشرح أوجه التشابه المدهشة في أشكال الهياكل الحادة عبر شجرة الحياة التي تخرج منها مخلوقات الكرة الأرضية، بما في ذلك الأسنان والقرون والمخالب والمناقير وأصداف الحيوانات وحتى أشواك النباتات .

ويطلق العلماء على الاختلافات بأشكال نمو الحيوانات بـ"قواعد النمو"، وهي عملية تساعد على فهم أساليب نمو الحيوانات والنباتات وكل شيء حي على الأرض.

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لكن العلماء اكتشفوا قاعدة جديدة مؤخرا، بحسب البحث الذي نشر في مجلة "BMC Biology" المتخصصة بالبيولوجيا، أطلقوا عليها "سلسة الطاقة".وأشار الباحثون إلى أن الأنياب أو الأشياء البارزة، مثل ناب الفيل على سبيل المثال، ينمو لفترة أطول، يتسع بمعدل محدد بقانون أطلقوا عليه "قانون القوة"، وهو بحسب الدراسة: "نمط رياضي يشير إلى وجود علاقة تأخذ شكل الخط المستقيم بين لوغاريتم عرض السن وطوله. توجد قوانين القوة في جميع أنحاء الطبيعة".ويؤثر قانون القوة هذا على المخالب والحوافر والقرون وأنياب العنكبوت وقواقع الحلزون والقرون ومناقير الثدييات والطيور والديناصورات.مجتمعGMT 15:20 04.05.2021(محدثة GMT 15:56 04.05.2021)انسخ الرابط 0 10تابعنا عبرقام الباحثون بحل ما وصف بأنه "القطعة المفقودة من لغز عمره 350 عامًا" حول كيفية نمو أجزاء الجسم المدببة لدى العديد من الحيوانات والتي تتخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة.وتساءل العلماء لقرون عن أسباب ظهور النتوءات البارزة في الحيوانات مثل القرون والأسنان البارزة والأنياب المدببة لدى العديد من الحيوانات وحتى النباتات، مثل الأشواك وغيرها من النتوءات المدببة.اكتشف فريق متعدد التخصصات في جامعة "موناش" قاعدة عالمية جديدة للنمو البيولوجي تشرح أوجه التشابه المدهشة في أشكال الهياكل الحادة عبر شجرة الحياة التي تخرج منها مخلوقات الكرة الأرضية، بما في ذلك الأسنان والقرون والمخالب والمناقير وأصداف الحيوانات وحتى أشواك النباتات .ويطلق العلماء على الاختلافات بأشكال نمو الحيوانات بـ"قواعد النمو"، وهي عملية تساعد على فهم أساليب نمو الحيوانات والنباتات وكل شيء حي على الأرض.لكن العلماء اكتشفوا قاعدة جديدة مؤخرا، بحسب البحث الذي نشر في مجلة "BMC Biology" المتخصصة بالبيولوجيا، أطلقوا عليها "سلسة الطاقة".وأشار الباحثون إلى أن الأنياب أو الأشياء البارزة، مثل ناب الفيل على سبيل المثال، ينمو لفترة أطول، يتسع بمعدل محدد بقانون أطلقوا عليه "قانون القوة"، وهو بحسب الدراسة: "نمط رياضي يشير إلى وجود علاقة تأخذ شكل الخط المستقيم بين لوغاريتم عرض السن وطوله. توجد قوانين القوة في جميع أنحاء الطبيعة".ويؤثر قانون القوة هذا على المخالب والحوافر والقرون وأنياب العنكبوت وقواقع الحلزون والقرون ومناقير الثدييات والطيور والديناصورات.ويؤثر أيضا على النباتات مثل الأشواك والبروزات الغريبة في عالم النبات، بحسب مجلة "scitechdaily" العليمة.وقال قائد فريق البحث الأستاذ المساعد أليستير إيفانز في كلية العلوم البيولوجية في جامعة "موناش"، تتنوع الحيوانات والنباتات التي تتبع هذه القاعدة بشكل مذهل، وأضاف: "لقد صُدمنا تمامًا لأننا وجدناها (القاعدة) في كل مكان تقريبًا نظرنا إليها عبر ممالك الحياة - في الحيوانات الحية وتلك المنقرضة لملايين السنين".وأكد إيفانز أن "هذه القاعدة الجديدة هي القطعة المفقودة من لغز عمره 350 عامًا حول كيفية نمو الحيوانات وأجزائها".