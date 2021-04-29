كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهم أسباب الإصابة بمرض الربو، والتي ينبغي تجنب التعرض لها، وذلك في أحد منشورات الوزارة المتداولة عبر صفحاتها الرسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذرت وزارة الصحة من التعرض لما يلي:
-مسببات الحساسية المتطايرة في الهواء، مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة
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التعليقات على «الصحة» تكشف أسباب الإصابة بمرض الربو
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