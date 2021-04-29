«الصحة» تكشف أسباب الإصابة بمرض الربو

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صورة الخبر: «الصحة» تكشف أسباب الإصابة بمرض الربو
«الصحة» تكشف أسباب الإصابة بمرض الربو

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهم أسباب الإصابة بمرض الربو، والتي ينبغي تجنب التعرض لها، وذلك في أحد منشورات الوزارة المتداولة عبر صفحاتها الرسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذرت وزارة الصحة من التعرض لما يلي:

-مسببات الحساسية المتطايرة في الهواء، مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة

-حالات عدوى الجهاز التنفسي مثل الزكام

-الهواء البارد

-ملوثات الهواء مثل الدخان

-بعض الأدوية
-الانفعالات القوية والتوتر

-الارتجاع المعدي المريئي

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صورة الخبر: «الصحة» تكشف أسباب الإصابة بمرض الربو

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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