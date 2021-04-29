

طريقة عمل البيتى فور فى البيت زى المحلات.. قبل زحمة العيد طريقة عمل البيتى فور فى البيت زى المحلات.. قبل زحمة العيد

تحرص النساء خلال هذه الفترة من أواخر شهر رمضان، على تحضير مخبوزات عيد الفطر، فى المنزل بدلاً من شرائها، وذلك لضمان نظافة الطعام وصحته خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك نستعرض فى هذا التقرير، طريقة عمل البيتى فور، فى المنزل من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة، يمكن تنفيذها للحصول على قطع بيتى فور، تشبه المباعة فى محلات الحلوى.





طريقة عمل البيتى فور فى المنزل: أولاً المكونات



يجب تحضير 2 كوب من الدقيق.

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تحضير نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.تحضير ملعقة صغيرة من الفانيليا.تحضير ملعقة صغيرة من البيكنج بودرتحضير نصف كوب سكر ناعمتحضير كوب زبدةتحضير 2 بيضتحضير شوكولاتة أو مربى حسب الرغبة فى تزيين البيتى فورخطوات عمل البيتى فور فى المنزل :يجب فى الخطوة الأولى، خفق البيض مع إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا وبشر قشر البرتقال، ثم إضافة الزبدة مع الاستمرار فى خفق المكونات باستخدام مضرب كهربائى، للحصول على قوام كريمى ناعم.وفى الخطوة التالية، يجب وضع السكر البودرة على الخليط مع استمرار الخفق جيداً باستخدام المضرب الكهربائى، حتى تمتزج المكونات معاً.في إناء آخر نخلط 2 كوب من الدقيق مع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ثم نضيفه على الخليط السابق بالتدريج مع التقليب ببطء للحصول على عجينة ناعمة، ثم تغطيتها بورق من النايلون.ويجب بعد ذلك ترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة، ثم تقطع العجينة إلى قطع صغيرة الحجم، ونبدأ تشكيلها حسب الرغبة، ثم رصها فى صينية مفروشة بورق الزبدة.نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نضع الصينية داخل الفرن، حتى يحصل العجين على لون ذهبى، ثم يخرج من الفرن مع الانتظار حتى يبرد، ثم نلصق كل قطعتين من البيتى فور بالشيكولاتة أو المربى، ثم تزين القطع بجوز الهند أو فستق أو أى حلوى أخرى حسب الرغبة، وتقديمها لأفراد الأسرة.