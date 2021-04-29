

حركة القطارات| ننشر التأخيرات على خط «طنطا- المنصورة- دمياط».. الأربعاء حركة القطارات| ننشر التأخيرات على خط «طنطا- المنصورة- دمياط».. الأربعاء

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات اليوم الأربعاء 5 مايو، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



وبلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» 40 دقيقة



واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.



وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.