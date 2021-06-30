موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

آخر الأخباراخبار منوعة › موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

صورة الخبر: موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص
موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

تستمر عمليات البحث على محرك جوجل عن موعد إجازة عيد الفطر 2021 فى مصر، وذلك بعد أن أصدرت بعض الدول العربية وعلى رأسها قطر والإمارات مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث حصل المواطنون فى قطر على إجازة 9 أيام، بينما حصل المواطنون فى الإمارات على إجازة 4 أيام، ومن المنتظر أن يعلن مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة القادمة بشكل رسمي وتفصيلي موعد الإجازة للقطاع العام والعاملين بالدولة.

موعد إجازة عيد الفطر 2021 فى مصر
يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام يوم الخميس 13 مايو، بحسب ما توقعته هيئة البحوث الفلكية، وتكشف وزارة القوى العاملة خلال الساعات القليلة القادمة، موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر لهذا العام للقطاع الخاص، حيث شهد عام 2020 حصول العاملين بالقطاع الخاص على إجازة 5 أيام مدفوعة الأجر ضمت يوم وقفة العيد و4 أيام من عيد الفطر.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل موعد إجازة عيد الفطر 2021 في مصر وكذلك التدابير والإجراءات الاحترازية فى مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا خلال إجازة العيد، حيث ينتظر المواطنون فى مصر موقف الحكومة من إقامة صلاة العيد فى الساحات، وكذلك مواقيت عمل وتشغيل مترو الأنفاق والقطارات والمواصلات العامة، وأيضًا موقف الحكومة من فتح الحدائق العامة والأماكن السياحية فى ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي لتتخطى حاجز الأف إصابة يوميًا.

وشهد شهر مايو منذ بدايته حصول المواطنين على 3 إجازات رسمية ضمت عيد العمال 1 مايو وعيد القيامة للأقباط 2 مايو وإجازة شم النسيم 3 مايو.

إجازات عام 2021 المتبقية بعد عيد الفطر
يوم الأربعاء الموافق 30-6-2021.. عيد ثورة 30 يونيو.
يوم الإثنين الموافق 19-7-2021.. يوم وقفة عرفات.
يوم الثلاثاء الموافق 20-7-2021 أول أيام عيد الأضحي المبارك وتستمر الإجازة لمدة 3 أيام أو أكثر.
يوم الجمعة الموافق 23-7-2021 عيد ثورة 23 يوليو.
يوم الإثنين الموافق 9-8-2021 عيد رأس السنة الهجرية.
يوم الأربعاء الموافق 6-10-2021 عيد نصر أكتوبر المجيد.
يوم الإثنين 18-10-2021 عيد المولد النبوي الشريف.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94875

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager