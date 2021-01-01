11 طريقة سهلة لـ تنظيف البوتاجاز فى غمضة عين



تنظيف البوتاجاز تنظيف البوتاجاز

تنظيف البوتاجاز من أصعب الهام التى تواجه المرأة خاصة إذا تم إعداد وجبة كبيرة عليه أو تحضير الأكلات الدسمة وتجهيز العزومات .



وطوال شهر رمضان أقامت العديد من البيوت المصرية عدة عزومات بمناسبة هذا الشهر الكريم ومما تسبب فى تراكم البقع الصعبة مما يجعل تنظيف البوتاجاز يستغرق جهدا كبيرا وقد لا تستطيع المرأة القيام بهذه المهمة يوميا مما يتسبب فى تراكم الدهون والبقع وتصبح أكثر صعوبة .



بل ومازاد الطين بلة شواء الرنجة على البوتاجاز مباشرة لتقديمها فى احتفالات شم النسيم مما جعل مهمة تنظيف البوتاجاز أمر فى غاية الصعوبة خاصة فيما يتعلق بالتخلص من البقع الصعبة والرائحة الكريهة.

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يستغرق تنظيف الوتاجاز وقتا وجهدا كبيرا من المرأة خاصة عندما تترسب عليه البقع الصعبة مثل الأكلات الدسمة والدهون والرنجةنقدم لكم 11 طريقة سهلة تساعدكم فى تنظيف البوتاجاز دون عناء وذلك وفقا لما جاء فى “compactappliance ” .1. الأمونيافي حين أن الأمونيا ليست مثالية لتنظيف كل شئ، هناك عمل أقل عليك القيام به ما عليك سوى وضع الشعلات القابلة للإزالة في كيس علوي بسحاب ، وإضافة الأمونيا وختمها، واترك كل شيء على الشرفة الخاصة بك بين عشية وضحاها، في اليوم التالي ، اشطفهم وشاهدوا كيف يلمعون.2. بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبزقليل من المنظفات الأخرى تحزم هذا القدر من الطاقة، نظف بالفرشاة وتخلص من أي بقايا متبقية على موقدك، يرش السطح بالكامل بصودا الخبز ثم يرش بالبيروكسيد، شاهدها وهي تتأرجح وتكسر المادة اللزجة المخبوزة. .ما عليك سوى شطفها وتجفيفها بمجرد إزالة البقع.3. غليان الماءإذا لم يكن لديك منتجات إضافية في جميع أنحاء المنزل ولكنك بحاجة إلى تنظيف سطح الموقد بسرعة ، فحاول غلي الماء.صب الماء المغلي برفق وحذر على السطح المتسخ، إذا تركتها حتى تبرد ، فإن الأشياء الصعبة سوف تمسح ببساطة، إذا لزم الأمر ، فرك المناطق العنيدة بقليل من الصابون على إسفنجة، هذا حل بسيط وصديق للبيئة لأنه يستخدم عناصر طبيعية تمامًا وخالية من المواد الكيميائية.4. ملح وبيكنج صوداامزجي ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من الملح، بعد ذلك أضف ملعقة كبيرة من الماء واخلط المعجون معًا، اغمس قطعة قماش في الخليط ونظفها بعيدًا، صب الخليط على الفائض. يمتص السائل ويجعل التنظيف نسيمًا.5. زيت نباتي أو زيتونتستدعي هذه الطريقة سكب القليل من الزيت النباتي أو زيت الزيتون على الموقد، باستخدام قطعة قماش ، افركي الزيت في الأوساخ المتكتلة. ثم رشها جميعًا بمنظف متعدد الأغراض. هذا يعمل العجائب على غطاء موقدك أيضًا.6. الصابون والماءلهذه الطريقة ، قم بإزالة الشعلات الكهربائية من الموقد. باستخدام قطعة قماش وقليل من صابون الأطباق اللطيف والماء ، اشطف أي بقايا من الملفات. بالنسبة لأي بقايا طعام مطبوخة لا تؤتي ثمارها ، امزج معجونًا سميكًا بأجزاء متساوية من صودا الخبز والماء ، ثم ضعه على المنطقة المزعجة. بعد حوالي 20 دقيقة ، افركي واشطف الموقد، استبدل الموقد بعد أن يجف تمامًا.7. الخل الأبيضالخل الأبيض هو المطهر النهائي. يتم استخدامه لتنظيف المواقد الزجاجية عن طريق تخفيف الشرائط والبقع.ما عليك سوى خلط مقدار من الخل الأبيض مع مقدارين من ماء الصنبور في زجاجة رذاذ غير مستخدمة، بعد ذلك قم برش المحلول على موقد الزجاج الخاص بك وامسح، تساعد حموضة الخل على إزالة الأوساخ، يمكنك استخدام هذا الخليط للتنظيف والتعقيم كل يوم حول مطبخك.8. صودا الخبز والليمونيتميز الليمون بخصائص تقطيع الشحوم الطبيعية ، كما أن صودا الخبز لها خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، تحتوي صودا الخبز على جزيئات دقيقة للغاية تساعد على إزالة البقع المخبوزة ولكنها لطيفة بما يكفي لعدم خدش الزجاج.قم ببساطة برش حفنة من صودا الخبز على موقد زجاجي، ثم افركي السطح باستخدام شريحة من الليمون، امسح المنطقة بقطعة قماش مبللة لإزالة أي بقايا من جزيئات صودا الخبز ولب الليمون.9. صابون الأطباق وبيكربونات الصوداامزج أجزاء متساوية من صابون الأطباق وبيكربونات الصودا في وعاء صغير. امزجهما معًا حتى يخلق قوامًا شبيهًا بالصقيع مع قوام رغوي قليلاً.بعد ذلك ، ضع الخليط على أحواض التنقيط بسخاء، افرك المقالي لأسفل لإزالة الأوساخ، انقل أوعية التنقيط إلى أكياس بسحاب لمدة ساعة تقريبًا ، ثم انقل المقالي من الأكياس وافرك الأواني اللزجة بعيدًا.10. منظف الأفران التجاريةمنظف ​​الفرن يعمل بشكل جيد لتنظيف مواقد الغاز، ضع الأجزاء القابلة للإزالة على جريدة بالخارج أو في منطقة جيدة التهوية ورشها بمنظف فرن تجاري.اتركها مغطاة لبضع ساعات أو طوال الليل، بعد ذلك افركي الشعلات بالماء الساخن والصابون. استخدم الجانب الخشن من الإسفنج على المشابك غير المطلية. بالنسبة لتلك المطلية ، استخدم قطعة قماش ناعمة، دع القطع تجف تمامًا قبل استبدالها.11. مكشطة الحلاقةبالنسبة للبقع المحترقة التي يصعب إزالتها ، جرب استخدام مكشطة. كل ما عليك فعله هو إمساك شفرة الحلاقة بزاوية على سطح الموقد وكشط البقايا بإحكام، بمجرد الانتهاء من ازالة البقع المحترقة من الشعلات ، يمكنك ببساطة مسح البقايا المتبقية كالمعتاد.قبل تجربة أي من هذه الطرق ، تأكد من أن الموقد بارد. باستخدام منشفة ورقية مبللة ، امسح أي فتات. يمكن أن يبدو سطح الموقد جديدًا مرة أخرى باتباع نصائح التنظيف المفيدة هذه. تذكر أن تقوم بتنظيفه بعد كل استخدام لتجنب الاضطرار إلى القيام بتنظيف شامل وعميق مرة أخرى. يساعد التلميع المنتظم للموقد على تسهيل التنظيف العميق. تأكد من الاستمرار في تنظيف الشعلات بانتظام لمنع تراكم الزيوت وإتلاف وحدتك.كلما تأخرت في تنظيف سطح الموقد ، زادت الأوساخ التي يمكن أن تتراكم. يعد الحفاظ على نظافتها أمرًا بالغ الأهمية من الناحية الجمالية والعملية.بدون الصيانة المناسبة ، يمكن أن تنسد منافذ الوقود وفتحات غطاء المحرك ، مما يتسبب في حدوث أضرار.بمجرد تنظيف الموقد جيدًا ، حافظ عليه بعد كل استخدام لتجنب الاضطرار إلى التعامل مع مهمة تنظيف ثقيلة مرة أخرى.