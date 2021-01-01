كشفت دراسة جديدة أن تناول طبق واحد فقط من الخضار النيئة يوميًا ، مثل الخضار الورقية مثل السبانخ، يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
وجد الخبراء أنه في عينة من أكثر من 50000 شخص، كان أكبر من يتناولون الخضار الغنية بالنترات يعانون من انخفاض في ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 26 .
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كوب واحد فقط هو ما يسميه الباحثون تناول "معتدل" ، ويجب أن يكون هدفًا قابلاً للتحقيق حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يحبون الخضار.
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التعليقات على فوائد مذهلة.. دراسة تنصح بتناول هذا النوع من الخضار
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