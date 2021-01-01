فوائد مذهلة.. دراسة تنصح بتناول هذا النوع من الخضار



السبانخ السبانخ

كشفت دراسة جديدة أن تناول طبق واحد فقط من الخضار النيئة يوميًا ، مثل الخضار الورقية مثل السبانخ، يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.



وجد الخبراء أنه في عينة من أكثر من 50000 شخص، كان أكبر من يتناولون الخضار الغنية بالنترات يعانون من انخفاض في ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 26 .



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كوب واحد فقط هو ما يسميه الباحثون تناول "معتدل" ، ويجب أن يكون هدفًا قابلاً للتحقيق حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يحبون الخضار.

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يتم تحويل النترات الغذائية - الموجودة في الخضار الورقية الخضراء وغنية بالبنجر بشكل خاص - إلى أكسيد النيتريك بواسطة البكتيريا الموجودة في تجويف الفم والمعدة.من المعروف بالفعل أن أكسيد النيتريك، وهو غاز ينتجه الجسم بشكل طبيعي ويتم حمله في الدم ، يساعد الأوعية الدموية على التوسع ، وبالتالي خفض ضغط الدم.يعد ارتفاع ضغط الدم - المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم - أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، مثل مرض الشريان التاجي والنوبات القلبية.والجدير بالذكر أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، حيث تودي بحياة حوالي 17.9 مليون شخص كل عام.