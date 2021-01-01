يصيبك بمرض خطير.. أعرف تأثير الملح على المناعة في جسمك



الملح الملح

النظام الغذائي الغني بالملح ليس سيئًا فقط لضغط الدم ، ولكن أيضًا لجهاز المناعة، ووجد أن الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالملح تعاني من عدوى بكتيرية أكثر شدة.



وفي مستشفى جامعة بون بألمانيا عندما اكتشفوا أن اتباع نظام غذائي غني بالملح لدى الفئران أدى إلى تفاقم عدوى بكتيرية شائعة في الكلى، ويضعف جهاز المناعة.



وقالوا إن كلوريد الصوديوم ، وهو الاسم الكيميائي للملح ، يرفع ضغط الدم وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

قد يعجبك أيضا...

وقال كريستيان كورتس من جامعة بون: "لقد تمكنا الآن من إثبات أن الإفراط في تناول الملح يضعف بشكل كبير ذراعًا مهمًا في جهاز المناعة".وقال الباحثون إن النتيجة غير متوقعة ، حيث تشير بعض الدراسات إلى الاتجاه المعاكس مما يؤثر على المناعة، وعلى سبيل المثال ، فإن العدوى بطفيليات جلدية معينة في حيوانات المختبر تلتئم بشكل أسرع إذا استهلكت نظامًا غذائيًا غنيًا بالملح ، على حد قولهم.الضامة ، وهي خلايا مناعية تهاجم وتأكل وهضم الطفيليات ، وتنشط بشكل خاص في وجود الملح.وقال الباحثون إن العديد من الأطباء خلصوا من هذه الملاحظة إلى أن كلوريد الصوديوم له تأثير معزز لـ المناعة بشكل عام.وبعد أسبوع واحد ، أخذ العلماء الدم من رعاياهم وفحصوا الخلايا المحببة ، وهي أكثر أنواع الخلايا المناعية شيوعًا في الدم.ووجدوا أن الخلايا المناعية تأقلمت بشكل أسوأ مع البكتيريا بعد أن بدأ الأشخاص الخاضعون للاختبار في تناول نظام غذائي غني بالملح.