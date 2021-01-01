ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور التمر؟



بذور التمر بذور التمر

تعتبر بذور التم ، التي تشكل 6-15٪ من الوزن الإجمالي للتمور الناضج، عادة ما يتم التخلص منها ، أو استخدامها كمكون لتغذية الحيوانات أو تحويلها إلى قهوة خالية من الكافيين من قبل العرب، وتتكون بذور التمر من الكربوهيدرات والألياف الغذائية والدهون والرماد والبروتين.



بالإضافة إلى ذلك ، وجد أن محتوى مضادات الأكسدة في زيت بذور التمر (DSO) مشابه لزيت الزيتون ، والذي يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة من أجل تلبية متطلبات المستهلك.



علاج مشاكل السكر في الدم

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كما تم العثور على بذور التمر مفيدة في علاج مشاكل السكر في الدم ومرض السكري ومضاعفاته، وفقًا لتاريخ بحث حديث ، أظهرت البذور آثارًا وقائية محتملة ضد مضاعفات مرض السكري المبكرة لكل من الكبد والكلى.العوامل المضادة للفيروساتتعمل بذور التمر كعوامل مضادة للفيروسات ضد مختلف الفيروسات المسببة للأمراض البشرية، ويمكن أن يكون مفيدًا في العلاج والوقاية من العديد من أنواع العدوى الفيروسية، أظهرت الأبحاث أن مستخلصات التمر تظهر قدرة قوية على منع عدوى Pseudomonas phage ATCC 14209-B1 ومنع التحلل البكتيري تمامًا.منع تلف الكلى والكبدبذور التمر غنية بالبروانثوسيانيدينات التي تساعد في الواقع على حماية الكبد والكلى من التلف، تشير إحدى الدراسات إلى أن مستخلص بذور التمر الغني بالبروانثوسيانيدينس يحمي من تسمم الكلى والكبد الناجم عن المواد الكيميائية.