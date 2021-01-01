للتخلص من الأعراض .. علاج ضغط العين بالمنزل

يمكن علاج ضغط العين بالمنزل، ولكن يجب زيارة الطبيب لإعادة فحص ضغط العين ومتابعة النتائج، وتناول الأدوية من خلال تعليمات الطبيب وبعدها يقل عدد مرات زيارة المريض للطبيب.
علاج ضغط العين بالمنزل
ويمكن أن يقوم الطبيب بملاحظة أي تفاعلات حساسية تجاه علاج ضغط العين بالمنزل عند زيارته، ويجب التحدث مع الطبيب في حالة الشعور بأي أعراض أثناء تناول الدواء.
يلجأ الطبيب إلى سبل علاج ضغط العين بالمنزل في حالة استمرار ارتفاع ضغط العين لتفادي مضاعفات ارتفاع ضغط العين، ويمكن أن يحتاج المريض إلى جراحة الليزر لعلاج المشكلة.
علينا أن ندرك أن سوائل العين هى المسؤولة عن هذا الشكل الدائرى للعين الذي تجده في جميع الأشخاص، واختلال التركيب الكيميائي أو زيادة إنتاج السوائل الخاصة بالعين وعدم القدرة على تصريفها في الاتجاه السليم مما يؤدي لارتفاع ضغط العين، مما يجعلك بحاجة علاج ضغط العين بالمنزل.
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