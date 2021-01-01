طريقة عمل القطايف الحادقة .. وصفات متنوعة أبرزها بالجبنة القريش

طريقة عمل القطايف الحادقة
تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل القطايف الحادقة فى رمضان حيث تعد من أحدث الوصفات الشهية.
وبالنسبة لـ طريقة عمل القطايف الحادقة بحشوات متعددة مثل الجبنة القريش والجبنة البيضاء والدجاج واللحمة المفرومة.
نقدم لكم طريقة عمل القطايف الحادقة بمذاقات متنوعة منها بالجبنة ومنها باللحمة المفرومة .
قطايف بالجبنة بالفرن
للشيف حسن
مكونات القطايف بالجبنه
قطايف
طماطم
فيليه
جبنه موتزاريلا
ريحان مفروم
ملح
فلفل
زيتون
زيت
زعتر
روز مارى
طريقة عمل قطايف بالجبنة بالفرن
فى بوله نضيف الجبنه الموتزاريلا وطماطم وزيتون وملح وفلفل وريحان ونقلبهم مع بعض ونحشى بيهم القطايف ونقفلها من الحروف كويس
فى إناء آخر نخلط الزيت والزعتر والروز مارى ونقلبهم مع بعض وندهن بيهم القطايف وندخلها الفرن تاخد جريان وتقدم.
طريقة عمل القطايف الحادقة بالفرن
نقدم لكم طريقة عمل القطايف الحادقة بالفرن بحشوة اللحم المفروم بخطوات الشيف شربيني
مقادير قطايف باللحم المفروم
قطايف لحم مفروم
بصل
ثوم
أعشاب
بهارات
ملح – فلفل
زيت
طريقة عمل قطايف باللحم المفروم
* في طاسة على النار ضعي الزيت مع البصل وثوم مفروم واضيفي اليها عصير الطماطم واتركيها لتتسبك
* عصجي اللحم بالبصل والثوم واحشب القطايف ورشة زيت وتدخل الفرن
طريقة عمل القطايف
لـ نجلاء الشرشابى
مقادير عجينة قطايف
2 و نصف كوب دقيق
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 كوب ماء رشة ملح
طريقة تحضير عجينة قطايف
* يخلط الماء والدقيق واللبن البودرة والخميرة والبيكنج بودر والملح فى الخلاط
* تترك العجينة لتتخمر وتقلب وتصب منها على طاسة ساخنة ثم تترك حتى تتماسك ثم تصبح جاهزة للاستخدام
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عجينة القطايف بدون خميرة بأبسط الخطوات
قطايف بالجبنة القريش
لـ غادة جميل
مقادير قطايف بالجبنة القريش
قطايف
جبنة ملح خفيف أو عادمة
عسل ابيض
زيت
شربات فسدق للزينة
طريقة عمل قطايف بالجبنة القريش
* تخلط الجبنة مع قليل من العسل ثم نحشي به القطايف ونلصقها جيدا
* تقلى في زيت غزير حتى تصل الى اللون الذهبي ةترفع وتوضع في الشربات وتزين بالفسدق وتقدم
طريقة حشو القطايف الحلوة
وبالنسبة لـ طريقة حشو القطايف الحلوة فيمكن عملها بعدة طرق وهى: خليط الياميش والمكسرات، والعجوة ، والمهلبية ، والشيكولاتة ، والكريمة والكاسترد، والفواكه ، والآيس كريم ، والقشطة ، والحلاوة السائلة ، ومربي الفراولة ، وجناش الشيكولاتة البيضاء وقمر الدين.
قطايف بالنوتيلا
مقادير قطايف بالشيكولاتة
كوب دقيق
1 و نصف كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة سميد
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة سكر فانيلا
2 ملعقة كاكاو خام
شربات ثقيل او عسل ابيض
زيت للقلي
بندق محمص مجروش
ملعقة
قرفة
زبيب
قشطة طازجة
نوتيلا
كريز طازج انصاص
بندق محمص
طريقة عمل قطايف بالنوتيلا
* اخلطي الخميرة مع السكر ثم ضيفي الماء الدافئ وقلبيهم جيدا
* ضيفي الدقيق والسميد واللبن البودرة والكاكاو والقرفة والفانيلا وقلبيهم جيدا واتركيها حتى تخمر من نصف ساعة الى ساعة
* سخني طاسة ضعي العجين بالمغرفة وشكليها شكل القطايف واتركيها حتى تنضج
* احشيها بالشيكولاتة القابلة للدهن او بالكريمة المخفوقة والكريز حسب الرغبة
* يمكنك حشوها بالشيكولاتة والبندق او القشطة والفسدق و الزبيب وزينيها حسب الرغبة بالشربات ويمكنك ايضا ان تقليها في الزيت وقدميها
طريقة عمل حشوة القطايف بالمهلبيه
سالى فؤاد
حشوة القطايف بالمهلبيه
أميرة شنب
مقادير قطايف بالمهلبية
قطايف مقلية
لتر لبن
سكر حسب الرغبة
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة حبهان بودرة
كوب نشا
جوز هند
فسدق مفروم ناعم
طريقة تحضير قطايف بالمهلبية
* سخنى اللبن على النار ثم ضيفى اليه الفانيليا و الحبهان و السكر و يقلب حتى يذوب السكر تماما
* ذوبى النشا مع القليل من اللبن ثم ضيفه على باقى اللبن الساخن مع القليل من جوز الهند حسب الرغبة
* اسمترى فى التقليب حتى تحصلى على قوام متوسط السمك و يترك حتى يبرد تماما
* احشى القطايف بالخليط ثم تزين بالفستق و جوز الهند و تقدم على مائدة الافطار.
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