الهند.. 120 وفاة بكورونا كل ساعة!

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الهند.. 120 وفاة بكورونا كل ساعة!

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

بعد شهر من بدء الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في الهند، يستمر معدل الوفيات بالارتفاع حيث أودى الفيروس بحياة حوالي 120 شخصا في الساعة الواحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب تقرير نشرته شبكة cbs الأمريكية فإنه من إجمالي 222 ألف حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا في الهند، تم تسجيل أكثر من 57 ألف حالة خلال الشهر الماضي ما يمثل حوالي 80 حالة وفاة في الساعة. وخلال الأسبوعين الماضيين تم تسجيل حوالي 120 حالة وفاة كل ساعة.

وأفادت عن تقارير بأن العشرات من موظفي السفارة الأمريكية في دلهي كانوا من بين أحدث الإصابات المؤكدة، لكن متحدثا باسم السفارة قال للشبكة إن "صحة وسلامة الموظفين وعائلاتهم من بين أعلى أولويات وزارة الخارجية وأنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية صحة ورفاهية موظفينا، بما في ذلك تقديم اللقاحات لهم".

هذا و أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 20 مليونا، بعد تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408.

المصدر: cbs

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الهند.. 120 وفاة بكورونا كل ساعة!

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14099

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager