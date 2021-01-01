أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تريد أن تحقق الاستفادة من مياه النيل بشكل عادل ومعقول بما يتماشى مع مبدأ عدم التسبب في ضرر كبير لدول المصب.
وقال ميكونين خلال لقاء مع وزير خارجية جزر القمر، إن إثيوبيا تساهم بنسبة 86% من مياه النيل، إلا أنها لم تكن قادرة على الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن مصر والسودان تريدان مواصلة احتكار مياه النيل، والاستمرار في تدويل وتسييس القضية.
وأضاف ميكونين أن إثيوبيا مستعدة لمواصلة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن المفاوضات ستؤتي في النهاية لثمار مرضية لجميع الأطراف.
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التعليقات على استفزاز جديد .. إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتسييس قضية سد النهضة
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