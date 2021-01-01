رسميا.. الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان



السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميا إقامة مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي يوم 28 مايو الجاري، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري.



ومن المقرر أن يخضع الأهلي للفقاعة الطبية بدءا من 25 مايو وإجراء مسحة طبية قبل المباراة بـ48 ساعة ، ويخوض الأهلى مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي باعتباره بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية، بينما يلعب نهضة بركان المغربي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطل الكونفيدرالية الأفريقية.



على الجانب الآخر، اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 7 ملاعب مصرية، يمكن لمنتخب مصر أن يخوض عليها تصفيات كأس العالم 2022.

قد يعجبك أيضا...

وجاءت الملاعب المصرية التي صدق عليها الكاف، لاستضافة مباريات مصر في تصفيات كأس العالم، كالتالي: “استاد القاهرة - الدفاع الجوي - السلام - الإسكندرية - برج العرب - الإسماعيلية - السويس”.ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي تضم الجابون وليبيا وأنجولا.ويفتتح منتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني، مشواره فى تصفيات كأس العالم فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو المقبلين.ويواجه منتخب مصر في الجولة الأولى منتخب أنجولا في القاهرة والثانية منتخب ليبيا خارج الأرض.في سياق آخر، أرسلت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، مؤخرا خطابات إلى ١٢ منتخبا من أجل خوض عدة مباريات ودية أمام منتخب مصر الوطني.جاء ذلك بناءً على رغبة الجهاز الفني للفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري استعدادا لتصفيات المونديال.