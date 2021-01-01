رسميا.. الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميا إقامة مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي يوم 28 مايو الجاري، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري.
ومن المقرر أن يخضع الأهلي للفقاعة الطبية بدءا من 25 مايو وإجراء مسحة طبية قبل المباراة بـ48 ساعة ، ويخوض الأهلى مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي باعتباره بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية، بينما يلعب نهضة بركان المغربي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطل الكونفيدرالية الأفريقية.
على الجانب الآخر، اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 7 ملاعب مصرية، يمكن لمنتخب مصر أن يخوض عليها تصفيات كأس العالم 2022.
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