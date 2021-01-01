5 فوائد صحية للكافور لعلاج أبرز مشاكل الجسم



فوائد صحية للكافور فوائد صحية للكافور



الكافور مكون شائع موجود في كل منزل، إلى جانب استخدامه لأسباب طقسية ، يتم تطبيقه أيضًا للعديد من الفوائد الصحية والجمالية.



وللكافور استخدام مذهل نظرًا لفوائده الصحية الممتازة، حيث يمكنك التحكم في العديد من المشكلات الصحية ، وذلك وفقا لما نشره موقع هيلثي، والذي تمثل في الاتي:

1. يعالج آلام المعدة



إذا كنت تعاني من تقلص في المعدة ، فسيقوم الكافور بإنقاذك الفوري، خذ كوبًا واحدًا من الماء النظيف ثم اغليه لبعض الوقت، ثم أضف ملعقة صغيرة من بذور القرنفل أثناء الغليان، و بعد أن ينخفض الماء إلى نصف الحجم ، توقف عن الغليان.

قد يعجبك أيضا...

ثم تناول بعض مسحوق الكافور الآن ، واشرب هذا الماء المغلي، وسوف تحصل على الراحة بسرعة.2.يخفف تقلصات العضلاتإذا كان الشخص يعاني من تقلصات عضلية بشكل متكرر ، فيجب عليه تدليك المناطق المصابة ببعض زيت الكافور. امزج بضع قطرات من زيت الكافور مع زيت جوز الهند الطازج ثم دلكه على المناطق المصابة. ستلاحظ ارتياحًا سريعًا.3. يمنع الحكةالكافور فعال جدا في تخفيف الحكة وكذلك الطفح الجلدي، قم بإذابة الكافور في زيت جوز الهند ثم دلكيه على بشرتك المتهيجة. يساعد على تهدئة تهيج الجلد بسرعة.4. توفير الإغاثة في الحروقلا يخفف الكافور الحروق فحسب ، بل يساعد أيضًا في تقليل علامات الحروق. استخدم 5-7 قطرات من زيت الكافور النقي على الجلد المحروق، سيقلل من الإحساس بالحرقان ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى المختلفة.5.يعطيك شعر صحياخلطي ملعقة من الكافور مع القليل من زيت جوز الهند، الآن قم بتسخين الزيت ثم قم بتدليكه برفق على فروة الرأس. ثم اغسلي شعرك بعد ساعة. سيسبب تهيجًا وسيتم منع جميع أنواع العدوى الفطرية والبكتيرية، كما أنه يقوي جذور الشعر ويفحص تساقط الشعر.لآومن جانبه قدم الدكتور أحمد أبو النصر استشارى العلاج بالنباتات، افضل طريقة لعلاج الألم من خلال خلاصة النعناع والكافور.واشار ابو النصر إلى أن تركيبة الكريمات المسكنة لألام المفاصل والعضلات تكون بخلاصة هذه النباتات حيث ان النعناع به ميزة ممتازة كباسط للعضلات وتعطي الإحساس بالانتعاش وخروج التعب كما يجعل الدورة الدموية نشطة بالجسم.