6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم



التجاعيد حول الفم التجاعيد حول الفم



التجاعيد حول الفم مشكلة شائعة تواجهها معظم النساء بسبب بشرتهن الناعمة. تعتبر التجاعيد العميقة حول الفم علامة على السعادة لأن الضحك يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور تجاعيد عميقة.



أيضًا ، الجلد الجاف والتدخين والتعرض لأشعة الشمس هي بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الحالة الجلدية. لذا ، فإن هذا المقال يسرد الطرق الطبيعية للتخلص من التجاعيد حول الفم وهي فعالة للغاية وخالية أيضًا من أي آثار جانبية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.





1. زيت الزيتون

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يحتوي زيت الزيتون على كمية عالية جدًا من فيتامين E المعروف بالمكون الرئيسي للحفاظ على صحة الجلد. ومن ثم ، للتخلص من التجاعيد القبيحة ، تحتاج إلى وضع زيت الزيتون على المناطق حول فمك قبل الذهاب للنوم مباشرة. اغسلها صباح اليوم التالي.2. الباباياتحتوي هذه الفاكهة على خصائص فائقة لمكافحة الشيخوخة ولديها أيضًا إنزيم يساعد في تعزيز مرونة الجلد. لذلك فهو يمنحك بشرة طبيعية وشابة. لعلاج التجاعيد ، ضعي ملعقة كبيرة من البابايا المهروسة على المناطق المصابة ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيها.3. استخدم جل الصبار للتخلص من التجاعيد حول الفمجل الصبارجل الصبار هو أفضل مكون طبيعي لعلاج العديد من مشاكل البشرة. لحسن الحظ ، فهو يساعد أيضًا في علاج جميع التجاعيد حول الفم. لهذا العلاج الرائع ، تحتاج إلى وضع هلام الصبار على المناطق المصابة ثم تركه لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك ، اشطفيه باستخدام القليل من الماء العادي.4. زيت جوز الهند وبياض البيضيعمل هذا المكون بشكل فعال للغاية في الحفاظ على الجلد مشدودًا ورطبًا. كما أنه يساعد في منع الجلد من أن يصبح جافًا جدًا مما قد يؤدي لاحقًا إلى ظهور التجاعيد حول فمك.تحتاج إلى خلط ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من بياض البيض ثم وضعها على المناطق المصابة. الآن ، دعه يجلس هناك لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك ، اغسل الجلد باستخدام بعض الماء العادي.5. العسل وعصير الليمونهذه تركيبة رائعة أخرى تعمل بشكل فعال في القضاء على التجاعيد حول فمك. تساعد العناصر الغذائية والفيتامينات الغنية الموجودة في هذه المكونات في تحسين مظهر بشرتك.لهذا العلاج الفائق ، تحتاج إلى خلط ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة من عصير الليمون وملعقة واحدة من الماء. ثم ضعي المزيج على المناطق المصابة واتركيه أيضًا لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك ، اغسل الجلد.6. عصير الطماطمعصير الطماطم هو أفضل علاج يمكن أن يؤخر بشكل فعال علامات الشيخوخة. كما أنه يساعد في إزالة التجاعيد حول الفم. لقد وجد أن تدليك المناطق المصابة بعصير الطماطم يساعد في تعزيز الدورة الدموية وكذلك إنتاج الخلايا الجديدة. إلى جانب ذلك ، يمكنك شرب عصير الطماطم بشكل منتظم للحصول على النتائج المرجوة بسرعة.